Cachetearon ayer en restaurante de Chihuahua a Javier Corral

Chihuahua— El exgobernador, Javier Corral Jurado, fue abofeteado por el exsecretario general de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, y su exyerno, Fernando Reyes Ramírez, mientras se encontraban en el restaurante Garufa, del periféríco de la Juventud, ayer por la tarde.

El hecho fue grabado y compartido en redes sociales por la usuaria de X (Twitter), Amaravith Rodríguez, quien compartió el video del momento en que Raymundo Romero, junto a Fernando Reyes, increpó a Corral por haber ordenado su detención la noche del 24 de diciembre de 2019, por su supuesta participación en desvíos de recursos durante la administración de César Duarte Jáquez.

“A mí no se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche ca… Estaba con los nietos y con mis hijos. Me agarraste de 74 (sic) años y tengo 79”, le dijo Romero al exgobernador.

Corral iba acompañado por varias personas, entre ellas Ismael Rodríguez Gallegos, quien fungiera como director de la Junta Central de Agua y

Saneamiento (JCAS) y coordinador de Gabinete, durante su quinquenio.

Romero, que fungió como secretario General de Gobierno en el sexenio 2010–2016, contaba con 75 años cuando agentes ministeriales lo sacaron de su casa, en la Nochebuena de 2019, y lo llevaron detenido con motivo de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” que lanzó Javier Corral para perseguir presuntos actos de corrupción durante la administración duartista.

La acusación inicial contra el exfuncionario, de acuerdo con la causa penal 2723/2018, fue el haber participado, entre 2013 y 2014, en el desvío de 14 millones 170 mil 799.95 pesos del erario mediante la adquisición de un terreno rústico denominado El Llano, en el municipio de Guachochi, destinado a la construcción de cuarteles para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aunque por esta causa se le dictó la medida cautelar de arraigo domiciliario, en 2020 un juez revocó dicha medida por motivos de salud y ordenó que se le permitiera seguir su proceso en libertad tras pagar una garantía de 50 mil pesos.

Junto a Raymundo Romero estaba su exyerno y exdiputado local, Fernando Reyes, quien también se involucró en el altercado y también fue detenido durante la administración corralista acusado de haber recibido dos millones 420 mil pesos que el exgobernador es increpado

Aunque en su momento aceptó su responsabilidad y pagó el monto que supuestamente había desviado, en 2021 presentó una denuncia ante la Fiscalía, señalando presiones del Ministerio Público.