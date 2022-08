Buscará Aras entablar diálogo con el fiscal general y abrir sus canales de comunicación

Chihuahua.— La representante legal del Grupo ARAS, dijo que la empresa ha decidido reactivar sus canales de comunicación, puesto que, estos, habían sido parcialmente detenidos para no interferir, respetar los procesos, no generar las polémicas y no generar conflictos.

“Lo que algunos medios amarillistas publican para tener más lectores, muchas veces tergiversando información o mintiendo, usando pésimas fuentes de información para tener muchos seguidores no es lo que más nos interesa, nos importa que la autoridad al final del día tome las mejores decisiones conforme a la ley y no dejarse presionar por ciertos grupos que buscan intereses personales”, expresó Erika Jasso, abogada.

Así mismo, señaló que, desde el interior de la Fiscalía Zona Centro, se han generado una gran cantidad de calumnias y falsa información; por lo que, pidió a los accionistas a no creer todo lo que se publica, ya que atiende a intereses personales.

“Nosotros como grupo ARAS hemos pasado y caído en estas redes, no siendo aceptados para el diálogo por Fiscalía Zona Centro ni siendo invitados a las mesas de negociación organizadas por ciertas personalidades”.

Así mismo, dijo que, distintos abogados, despachos y personalidades del medio les han hecho creer que las propuestas realizadas a la Fiscalía General del Estado habían sido rechazadas y que el Fiscal General del Estado, se rehusaba a dialogar con ellos.

Erika Jasso, refirió que, desde un inicio, han buscado dar a los accionistas lo que les corresponde.

“Agradecemos al Fiscal General del Estado su apertura y pronto buscaremos por los conductos legales y formales una reunión con él para hablar el tema directamente y no caer en el juego de los intermediarios que tanto daño ha hecho a todos los accionistas con citas falsas, esperando que nos apoye a ejercer el proceso legal correspondiente contra las personas particulares y servidores públicos que han afectado a los accionistas y por lo tanto a su empresa”.