Buscan locales expandir su empresa a El Salvador

Nuevo Casas Grandes.- Empresarios de Nuevo Casas Grandes asistieron en días pasados a un encuentro entre inversionistas de diferentes países, incluyendo Estados Unidos, a El Salvador para exponer a este municipio como un lugar para invertir y asociarse en las actividades de desarrollo empresarial, logrando acuerdos con compañías de aquel país.

A invitación oficial de la Cancillería de El Salvador, representantes de las empresas Asfaltos y Materiales de Chihuahua (AMC), y MAYEQSA Equipos Industriales, originarios de Nuevo Casas Grandes, compartieron reuniones de trabajo con representantes de otras empresas internacionales procedentes de Estados Unidos y México.

Como parte del grupo Primera Consulting Group, Gerardo López y Lizeth Olivas, acudieron representando a las empresas AMC y MAYEQSA, inciando así una relación diplomática, enfocada en realizar negocios e inversiones con dicho país, y que busca posicionar a la región Noroeste, especialmente a Nuevo Casas Grandes, como referente en trabajo y calidad para la inversión económica.

Las reuniones se desarrollaron en un marco de colaboración entre las autoridades y el grupo empresarial Primera Consulting Group, en donde la vicecanciller Adriana Mira estuvo a cargo de la bienvenida oficial al grupo empresarial que agradeció las facilidades prestadas por parte de la embajada de El Salvador en Estados Unidos y de la embajadora Mylena Mayorga, parte fundamental en el enlace para la visita.

Es así como el nombre de Nuevo Casas Grandes se da a conocer en un punto estratégico del mundo, que al momento presenta y destaca un buen clima para la inversión y negocios con empresas extranjeras, un marco regulatorio amigable para las inversiones, diversas políticas de seguridad pública y proyectos estratégicos del gobierno para el crecimiento del entorno empresarial.

Cabe destacar que en los últimos cinco años, Nuevo Casas Grandes ha experimentado un crecimiento que no había tenido en décadas, con más de 20 empresas internacionales invirtiendo en este municipio que ha cambiado no solo su rostro urbano con complejos comerciales que antes solo se veían en metrópolis como Ciudad Juárez y Chihuahua, sino que la misma población ha ido en aumento acelerado y se puede ver con la expansión de colonias al sur de la ciudad y un tráfico muy nutrido que antes no había en las calles de la ciudad.

