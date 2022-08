Buscan denunciar a médico por intento de homicidio

Nuevo Casas Grandes.– Compañeros del radiólogo que se encuentra grave en Ciudad Juárez tras la golpiza que recibió en su área de trabajo, dentro del hospital del Seguro Social de Nuevo Casas Grandes, buscan la manera de que el ginecólogo responsable sea denunciado por homicidio en grado de tentativa, por lo que realizaron una protesta pública ayer.

El personal médico y administrativo del IMSS criticó duramente el proteccionismo que se le está prestando al ginecólogo agresor, Jorge Eduardo G. P., quien contó con el apoyo del directivo a cargo en ese momento, un médico de apellidos Hernández del Villar, al grado de que le concedió una incapacidad de tres días por “lesiones” para que pudiera escapar.

PUBLICIDAD

“A nosotros nos tratan de manera severa y hay instrucciones para que no se le otorguen incapacidades ni a los derechohabientes, pero ahora resulta que al atacante se le dio una incapacidad por lesiones en ese mismo momento, cuando el verdadero lesionado estaba ahí tirado en el piso lleno de sangre”, reclamaron los protestantes ayer en la manifestación frente al área de urgencias del Seguro Social.

Trascendió, además, que a pesar de que el propio IMSS advirtió que “no permitiría este tipo de actos”, ahora se dice que “está con las manos atadas” para proceder contra el ginecólogo golpeador, argumentando que “están pensando primero en no perjudicar a los derechohabientes porque si lo despiden, ¿quién va a atender los partos?”.

Mientras el responsable se encuentra prófugo y el afectado está por perder el ojo derecho por un coágulo que amenaza con provocarle un desprendimiento de retina.

Se asesoran

Asesorados con un abogado, ayer a los compañeros de Lorenzo Alejandro C. P. les indicó que el caso podría incluso llegar a un agente del Ministerio Público del fuero federal por el hecho de que la agresión fue en una institución federal, donde por las circunstancias del caso, podría tipificarse como homicidio en grado de tentativa.

“Es mentira que se trate de una riña, fue un ataque con toda alevosía y ventaja, porque nuestro compañero ni siquiera se defendió y si no interviene alguien ahí lo mata, nuestro compañero ya tiene cerca de 10 años trabajando y sabe muy bien que no puede incurrir en pleitos o lo despiden, mientras que el otro le dijo que a él no le importaba porque podía conseguir trabajo donde sea y comenzó a golpearlo, además de ser practicante de artes marciales”, coincidieron los protestantes ayer en la manifestación de la mañana frente al IMSS.

Asimismo, desmintieron que el radiólogo haya desistido de una denuncia, siendo que en realidad no está en condiciones por la gravedad de sus lesiones.