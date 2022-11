Buscan consultas en línea ante falta de médicos en Sierra Tarahumara

Chihuahua- Ante la falta de médicos en la Sierra Tarahumara, la comunidad jesuita busca la manera de dar consultas médicas en línea, esto con la finalidad de atender a más personas.

Lo anterior, fue dado a conocer por Héctor Fernando Martínez, Vicario de la Diócesis y padre de Sisoguichi.

PUBLICIDAD

“Estamos haciendo alianzas para poder consultar en línea; esto con la finalidad de atender a más personas; sin embargo, tenemos que atender el problema de falta de medicamentos”, expresó el jesuita.

El párroco, refirió que es importante hacerle frente al desabasto en medicamentos básicos como paracetamol.

“De nada sirve consultar si no hay medicinas; a muchos médicos hasta les da pena consultar porque no sirve de nada ya que no hay tratamiento para darle a los pobladores”.

Así mismo, el sacerdote señaló que es fundamental darle seguimiento a los temas y problemáticas que invaden a la Sierra Tarahumara; cómo la desnutrición.