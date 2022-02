Buscan ante Corte que estados y municipios puedan adquirir vacunas antiCovid

Ciudad de México.- El diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas y el alcalde de Hidalgo del Parral, César Peña Valles, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para acabar con el monopolio federal en la compra, distribución y aplicación de las vacunas contra Covid-19.

“Presentamos esta controversia porque la Federación ya demostró su incapacidad de controlar la pandemia. Excluir a estados y municipios del programa de vacunación ha generado un irresponsable retraso en la aplicación de vacunas. Les han negado a miles de personas las herramientas para protegerse. En el peor momento estamos en las peores manos”, indicó Francisco Sánchez.

“Buscamos que la aplicación de las vacunas sea para todos, con un ejercicio más ágil y no a cuenta gotas. No es posible que tengamos que esperar fechas determinadas por el gobierno para su aplicación, requerimos que existan vacunas al alcance de todos, el COVID-19 no respeta fechas.” Aseguró el alcalde de Parral.

Ante el máximo órgano de justicia del país, los promoventes buscan una orden judicial que obligue a la federación a replantear la estrategia nacional de vacunación a fin de incluir dentro del proceso de adquisición, distribución, aplicación y registro, a los gobiernos estatales y municipales, así como a la iniciativa privada, para optimizar los procesos y garantizar la aplicación de vacunas para todas las personas.

Este recurso legal denuncia que la protección del derecho a la salud es una facultad compartida entre todos los órdenes de gobierno, mientras que la política actual de vacunación ha monopolizado las vacunas, imposibilitando a los gobiernos estatales y los ayuntamientos participar activamente en la protección de su población.

Asimismo, el recurso legal interpuesto solicita que dentro del programa de vacunación se incluya a las y los menores mexicanos desde los 5 años, en virtud de que la Organización Mundial para la Salud (OMS) ya autorizó su aplicación y ante el inminente regreso de millones de niños y niñas a las aulas es urgente brindarles las herramientas necesarias para proteger su salud.

¿Qué es una controversia constitucional? Es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver conflictos entre los tres órdenes de gobierno por invasión de competencias o violación a la constitución por parte del organismo señalado en la denuncia.

En el caso específico de la controversia promovida por Francisco Sánchez y César Peña, se denuncia la violación a los derechos de la presidencia municipal de Parral al excluirla y negarle su participación en el programa de vacunación contra COVID-19.

Siendo que la protección a la salud es una facultad concurrente del gobierno federal, estatal y municipal, la logística debe contemplar a los tres órdenes de gobierno y garantizar el cabal cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución Mexicana.