Busca Morena expulsar a diputada por aliarse con otros partidos

La dirigente municipal de Morena, Luz Elia Marín Rentería, adelantó que buscará la expulsión del partido de la diputada local Ana Estrada García, luego de integrarse a la mesa directiva del Congreso estatal como segunda prosecretaria.

“Vamos a tomar medidas pertinentes para que quede como evidencia de que no vamos a aceptar sus acciones y que tenga una sanción. Está fallando a los principios de Morena y amerita la expulsión del partido”, señaló la dirigente.

De acuerdo con Marín Rentería, la legisladora local “está en contra de todos nuestros principios. Nuestros documentos básicos, en su artículo 3 inciso 1, claramente indican que no se permite la alianza con partidos que no tienen la misma ideología y que no se pueden aceptar decisiones para un bien personal o de grupo”.

Agregó que la próxima semana se iniciará un proceso de sanción contra Estrada García que pudiera alcanzar su expulsión del partido.

Estrada García fue designada como segunda prosecretaria dentro de la planilla que integra la mesa directiva para el segundo período de sesiones en el Congreso estatal, misma que la bancada de Morena impugnó por considerar que el proceso de elección se violentó.

Incluso el coordinador de la fracción de Morena en el legislativo local, Miguel Ángel Colunga Martínez, le sugirió se retirara de la Mesa Directiva, “desde el principio llamó la atención de la inclusión de la diputada en la planilla propuesta; la invitamos a que debería declinar y decidió quedarse”, comentó.

“Ella debe entender que no le conviene estar en la mesa directiva, ya que existe una instrucción desde la presidencia nacional del partido y lo más sano es que se retire”, explicó el legislador.