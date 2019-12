Busca IP reunión con diputados federales

Ciudad Juárez— Ante un eventual recorte en el presupuesto de Chihuahua para el 2020, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) podrían buscar un encuentro con los diputados federales, así como con el delegado del Gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, con la intención de despejar dudas e inquietudes con respecto al paquete económico del próximo año.

Mario Baeza, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en esta ciudad dio a conocer la preocupación de dicho gremio ante la reducción de recursos, la cual se traduciría en menos obra pública para esta frontera.

“Lo que hemos visto es que hubo una reducción de alrededor de mil 300 millones de pesos para el ejercicio 2020 y esto repercutirá sin duda en que habrá menos obra pública para el estado, proyectos de infraestructura que hacen mucha falta en la entidad”, dijo.

Por su parte, Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en esta frontera, explicó que el presupuesto contiene ajustes importantes en la denominada “Partida 23”, que permitía al Ejecutivo asignar recursos a discreción, además de recortes en ramos como infraestructura, seguridad y agricultura.

“La partida 23 no tiene reglas claras, además hubo recortes al Fortaseg en Juárez del 50%, lo que no permite mejorar a la Policía. También se están haciendo ajustes en agricultura en un orden del 25%, mientras que al mismo tiempo, hay una preocupación por subejercicios dentro de la llamada austeridad republicana por una cantidad cercana a los 150 mil millones de pesos, lo que no deja invertir en caminos, puentes y otra infraestructura para mejorar la competitividad”, dijo.





El campo y educación, de los más afectados

De acuerdo con el documento presentado y avalado en la Cámara de Diputados el pasado 21 de noviembre, el dictamen del Presupuesto de Egresos para el 2020 contempla el recorte de 220 millones de pesos al campo en Chihuahua.

Además reflejó una reducción del 41.2 por ciento en los recursos para programas y subsidios destinados al estado con respecto a lo autorizado para este 2019.

También mostró reducciones significativas en Agricultura y Desarrollo Rural, que en 2019 tuvo un presupuesto de 326.2 millones de pesos, pero que en el proyecto de presupuesto del 2020 el monto es de 76.1 millones de pesos.

El sector de Educación Pública contemplaba 3 mil 165.8 millones de pesos y finalmente el Legislativo aprobó 2 mil 059.7 millones de pesos, es decir, una reducción de 34.94.

Para Medio Ambiente y Recursos Naturales, se proyectó un presupuesto de 186.7 millones de pesos, sin embargo, fueron aprobados 55.4 millones de pesos menos.

En el rubro de Comunicaciones y Transportes, el presupuesto de Chihuahua tuvo una disminución del 63.77 por ciento en el presupuesto para el 2020.

En ese sentido, el presidente de CMIC Juárez aseguró que dentro de lo posible, el CCE buscará sostener un encuentro con los diputados federales por Chihuahua para analizar el tema y despejar dudas.

En tanto que Coparmex agregó que además de buscar el diálogo con los diputados, también se hará la invitación al delegado del Gobierno Federal en la entidad, Juan Carlos Loera en un intento por llegar a una mejor coordinación.

“Creo que no podemos tener esos subejercicios, si no hacemos un ejercicio justo, en vez de crear empleos, salarios y prestaciones, vamos a generar crisis para las empresas. Tenemos que hablar propiamente y entender cuáles son los retos porque como empresarios hay que se aliados en este tema para ayudar y no sólo para señalar”, dijo Ramos Morán.

Finalmente destacó que Coparmex realizará un análisis del mensaje que dio el pasado domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su primer aniversario de toma de protesta.





[email protected]