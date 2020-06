Busca contender por la gubernatura

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— María del Carmen Almeida Navarro, suplente de la diputada federal Tatiana Clouthier, oficializó ayer su aspiración para contender por la precandidatura a gobernador por Morena.

“Vine a reunirme con algunos compañeros del partido para formalizar mi intención de participar en el proceso interno de nuestro partido por la precandidatura al gobierno de Chihuahua”, comentó la aspirante, quien entregó un documento en el interior del partido, a nivel central, en el que expresa su interés por participar desde el 1 de mayo pasado.

En conferencia de prensa Almeida Navarro consideró que el proyecto de reforma electoral enviada por el Ejecutivo estatal para su análisis en el Pleno del Legislativo viene en un mal momento político, inclusive fuera de tiempo y formas.

“Se evidencia como un intento de intervenir en la vida interna de los partidos, si la intención fuera democratizar, pudiera haberlo presentado para que se aplique en el 2024 o antes hace varios años, (la reforma) no responde a las necesidades políticas de la sociedad en general”, dijo.

La aspirante agregó que tiene confianza en que haya “piso parejo” durante el próximo proceso interno de elección de candidatos en Morena, el cual arrancará con la emisión de una convocatoria luego de que se renueve la dirigencia nacional del partido.

“Si no creyera que puedo contar con piso parejo no entraría, confío en los estatutos y mecanismos de participación interna, si por una razón no me favorece el apoyo de mis compañeros para representarlos, yo ya cumplí”, adelantó.

La aspirante aclaró que no ha tenido contacto con su hermano, Eduardo Almeida Navarro, señalado por sus nexos con el exgobernador César Duarte Jáquez, “tengo más de nueve años que no tengo relación con mi hermano menor; Javier Corral es compadre de él, bautizó a mis sobrinos y al parecer por documentos que han sido incluso publicados de una relación de negocios con el exgobernador César Duarte, desconozco, ni siquiera he coincidido con él en la casa de mi mamá”, sostuvo.

Almeida Navarro se desempeñó en el asesoramiento de las candidaturas de Víctor Quintana y Patricia Borunda en 2012; además, en 2016 se integró a los preparativos de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, asesorando a Morena en el estado de Nuevo León.

