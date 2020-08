Busca ayuntamiento de Guadalupe y Calvo clases presenciales

Hidalgo del Parral.- El presidente municipal de Guadalupe y Calvo, Noel Chávez, indicó que, recientemente sostuvo una reunión con la Secretaría de Educación en el Estado, y le exteriorizó la inquietud sobre las comunidades que no pueden tomar el ciclo escolar.

Resaltó que, muchas localidades, actualmente no tienen acceso a la educación y, tampoco a la salud; “mucho menos van a tener acceso a una pantalla de televisión”, citó el edil al agregar que no cuentan con luz eléctrica, aún y cuando tienen placas solares, no les es suficiente.

El mandatario municipal, dijo que están realizando una lista de comunidades que no tienen acceso a una pantalla de televisión, ni al servicio de internet, destacando que son localidades pequeñas, donde labora un solo profesor.

“No creo que exista tanto la parte del riesgo para contraer este virus, nosotros manejamos que pudiera ser presencial en estas localidades que están muy alejadas, solas y donde no ha llegado el tema de la pandemia”, declaró.

Asimismo, sugirió que los profesores pudieran realizarse una prueba para el Covid-19, la cual, el ayuntamiento podría financiarles, para posteriormente retirarse a trabajar en cada una de las instituciones que les pertenece.

“Otras comunidades de nivel medio, podemos darles otro tratamiento y, en la cabecera municipal, ya adaptamos nosotros los sistemas que tenemos, tratándose de antenas para televisión, para que se estén transmitiendo las clases sin ningún problema”, aseveró.

Finalmente, mencionó que, de las aproximadamente mil 500 comunidades que tiene Guadalupe y Calvo, alrededor de 150 a 200 de las mismas, no cuentan hasta el momento con el servicio para tomar el nuevo ciclo escolar.