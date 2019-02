Borruel Jr no conducía, se fue para evitar ataques políticos: testigo

Chihuahua— Para evitar ataques políticos, Carlos Borruel Macías, se retiró en un Uber tras el accidente ocurrido el 28 de abril del 2018, en el auto de lujo McLaren.

Lo anterior según la declaración que dio ante el Ministerio Público, Luis Alberto Reyes León, amigo de Borruel Jr.

Relató que ese sábado conducía un vehículo de Carlos Borruel Macías, porque había estado en una reunión con él y había bebido poco.

Agregó que sólo iban ellos dos y a la altura de plaza Hollywood toma un carril y lo impactó en la parte trasera otro vehículo y lo proyecto hacía el camellón.

Carlos Borruel se retiró en un vehículo Uber para evitar ataques políticos, según lo que le mencionó a su amigo.

Por su parte, Raúl Pedro Rodríguez, conductor de la pick up Ford Lobo, indicó que él y otra persona salieron de un bar el día de los hechos, y que en el periférico de la Juventud casi Haciendas del Valle golpeó la parte trasera del McLaren guinda.

Les expuso a los agentes de tránsito que únicamente había tomado una copa, que no estaba ebrio, entonces los agentes le mencionaron que debían llevarlo a practicarle un examen de alcoholemia, sin embargo, les insistió en que no estaba ebrio y no lo detuvieron.