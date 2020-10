‘Bloqueo de mis cuentas es persecución política’

Delicias, Chih.- Como un acto de intimidación de parte del Gobierno Federal, el Presidente Municipal de Delicias, Eliseo Compeán Fernández, informó que recibieron un documento por parte del Juez Octavo de Distrito, referente a los motivos por los que la UIF bloqueó sus cuentas personales, utilizando un presunto oficio del FBI que solicita dicha acción por “prevención del delito de operaciones con procedencia ilícita”.

“Siento una persecución política por parte del Gobierno Federal y de la UIF; no creía que llegaran hasta esto para poder justificar el congelamiento de cuentas, no nada más de un Presidente Municipal, de un ciudadano que se ha dedicado al trabajo, que ha estado en el servicio público por más de 10 años, sino también de todo el municipio”, expresó, lamentando además que se involucra al FBI, pues según la UIF, fue por petición de este organismo el que se congelaran las cuentas. Detalló que apenas el día jueves 29 de octubre cuando se le hizo llegar al juez del octavo distrito con sede en Chihuahua, por parte de la UIF, un oficio en el que se plasman las razones por las cuales fueron bloqueadas las cuentas, en donde dictan que es una acción que se tomó como mecanismo de prevención a la probable omisión o continuación del delito de operaciones con procedencia ilícita, a lo que el edil aseguró se está prejuzgando, ya que no presentan ninguna prueba, ni se ha abierto ninguna carpeta de investigación.

“Yo dudo que este documento sea verdadero o tenga validez, me llama la atención que involucre el Gobierno Federal o la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto, al FBI en un acto de intimidación y que solo argumentan salió de la oficina de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México”, declaró el Alcalde quien precisó acudirá a otras instituciones a aclarar el asunto.

Dijo, “no creo que el gobierno de Estados Unidos se preste a una persecución o acto de intimidación a ciudadanos por exigir justicia por la muerte de Jessica Silva y para los productores en defensa del agua”.

“Yo quiero informar a mis ciudadanos y a México, que como dice el presidente, el que nada debe nada teme, yo solo conozco mi país y en algunas ocasiones con todos los permisos he viajado a El Paso y a Los Ángeles; que no tengo más cuentas que las ya antes mencionadas como un trabajador de más de 10 años en el servicio público; que hasta ahora son cuatro catorcenas que he recibido mi pago en un cheque y es para tener liquidez durante este tiempo, pero no dejaré de luchar por las vías legales y en otras instancias”, finalizó Eliseo Compeán.