Bloquean expediente a familias de asesinados

Chihuahua, Chih.- Para nosotros no deja de ser una ejecución extrajudicial”, dijo el abogado Amín Corral Shaar, representante de los familiares de las víctimas asesinadas el primero de enero de 2023 por agentes de la Guardia Nacional, al referirse a la imputación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra los presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado y alteración de evidencias.

El litigante indicó que sería increíble que el juez niegue la vinculación a proceso de los involucrados en la audiencia del próximo lunes, pero denunció que hay ocultamiento de información y bloque para acceder al expediente, por parte de la justicia federal y la FGR.

El asesor jurídico de las familias de Luis Fernando Maldonado Barrón y Mauro Miguel Rocha Saucedo, asesinados por los agentes federales, explicó que el día de la audiencia inicial, el pasado miércoles, fueron notificados de la diligencia a las nueve de la mañana, para estar a las 12 en el juzgado donde serían presentados.

Es entendible, dijo, que fueron libradas y ejecutadas las órdenes de aprehensión durante la noche previa y madrugada, pero consideró que el Ministerio Público Federal pudo actuar con mayores previsiones a la hora de presentar a los detenidos ante el juez, a fin de no dejar a las víctimas de lado.

Además, consideró extraño que el mismo juez federal que libró las órdenes de aprehensión, Vladimir Véjar Gómez, fuera el encargado del control de la legalidad de la detención, entre otras posibles irregularidades que no han podido determinar los asesores jurídicos de las víctimas, dado que no tuvieron el debido acceso a la audiencia.

El abogado señaló también que hasta ayer por la mañana, la justicia federal no había acordado favorablemente la entrega de las grabaciones de audio y video de la diligencia, para que fueran analizados por los abogados que asesoran a las víctimas, que son familias de escasos recursos a las que el MPF debería tomar en cuenta para todas sus actuaciones, a fin de responderles a ellas, que son las principales afectadas por el delito.

Sobre la imputación a los 11 agentes -sólo a tres por homicidio calificado y a todos por el delito de alteración de evidencias-, el abogado consideró que habrá que analizar el grado de participación de cada uno de los involucrados, lo que no ha sido posible por ese bloqueo para conocer el expediente completo y las diligencias efectuadas.

Sin embargo, insistió en que la evidencia da muestra de una ejecución extrajudicial y un exceso de la Guardia Nacional, pues no obedecer un comando verbal (orden de detenerse) no es motivo para asesinar a balazos a un ciudadano, como fue el caso.

Por su parte, Ascensión Sauceda, madre de Mauro Miguel Rocha Saucedo dijo desconocer la situación jurídica de su caso ya que hasta el momento, nadie le ha dado información.

“No me han dado información sobre la audiencia, no he tenido detalles al respecto ni tampoco sé cuándo los volverán a presentar ni en dónde es que los tienen detenidos”, expresó Ascensión.

La madre de Mauro dijo una vez más que espera que se haga justicia en el caso de su hijo ya que su dolor es interminable y tiene ya más de un año en la impunidad.

“Aún no he recibido llamadas por parte del ninguna autoridad, pero lo único que quiero es que la justicia llegue porque lo que le hicieron a mi hijo no es justo y no está bien que esas cosas les sigan pasando a otras personas”, externó.

Asimismo, Ascensión manifestó que desde que ocurrieron los hechos ella siente mucha tristeza en su corazón y que no logra entender el porqué de las cosas.

“Yo sólo les pido a los de la Guardia Nacional que no sigan haciendo ese tipo de cosas, yo tengo otros hijos, tengo hermanos y a veces me dicen que cuando ven a los elementos de la Guardia Nacional ya ni saben qué hacer porque ellos hacen lo que les da su santa voluntad… Siento el miedo cuando pasan, de hecho, mi hijo de 16 años ya no sale, sólo va de la casa a la escuela y de la escuela a la casa”.

Desde que ocurrió esto, tanto Ascensión como sus otros hijos no han dejado de visitar a Mauro en el panteón, de llevarle flores y de decorar el lugar en el que ahora él descansa en paz.

“Dejaron un gran dolor y una inseguridad muy grande, una vez más, espero que se haga justicia, eso es lo único que pido”.

La madre de este joven también contó que su hijo era bueno, que él le hablaba todos los días y que incluso iba a visitarla de manera constante al rancho en el que ella vive.

Mauro dejó en orfandad a una niña de tres años, quien también visita de manera constante la tumba de su padre.

“La niña siempre va al panteón y no ha dejado de preguntar por su papá, eso no es justo… espero que esto se resuelva pronto y que los responsables paguen por lo que hicieron”.

De acuerdo a lo reportado por la FGR el pasado miércoles, dentro de la carpeta de investigación FED/CHIH/ CHIH/0000058/2023 aparecen tres de los 11 agentes de la GN acusados del delito de homicidio calificado; además de los 11 imputados por delitos contra la administración de justicia, en la modalidad de alterar evidencia, ambos contemplados en el Código Penal Federal.

Por estos hechos, el juez de control federal Vladimir Véjar Gómez, con sede en Chihuahua, dictó la prisión preventiva oficiosa contra los tres acusados de homicidio Miguel Ángel V. R., Limber Alejandro C.T y Alfredo H. M.; y la prisión preventiva justificada contra todos los involucrados acusados de la alteración de la escena del crimen.

Los otros ocho fueron identificados como Ernesto Rodolfo, Adrián Israel, Raymundo Aurelio, Ñeris, Irving, Wilfrido, José Daniel y Alexander Agustín. Los apellidos de los imputados son mantenidos bajo reserva para cumplir con las disposiciones del sistema de justicia penal federal.