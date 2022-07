Bloquean el Centro de 9 a 4 de la tarde

Chihuahua.– Decenas de personas defraudadas por la empresa Aras Investment Business Group S.A P.I. de C.V. desquiciaron el Centro de la ciudad ayer durante seis horas con la intención de llamar la atención de las autoridades para que agilicen la judicialización de las casi 4 mil querellas que se han presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

A las diez de la mañana los afectados cerraron el tráfico vehicular de la calle Aldama y avenida Venustiano Carranza, y anunciaron que permanecerían en plantón frente a Palacio de Gobierno hasta ser atendidos por la gobernadora Maru Campos Galván, a quien exigen la detención del ex CEO de Aras, Armando Gutiérrez Rosas.

Encabezados por el abogado Mariano Cordero, los manifestantes señalaron que a ocho meses de que se presentó la primera denuncia penal –el 3 de noviembre de 2021–, sólo han sido procesados tres de los socios fundadores de la empresa y se han llevado ante los tribunales únicamente 15 casos de los miles que siguen en espera en la FGE.

Cerca de la 1:30 de la tarde, el fiscal general, Roberto Fierro Duarte, se reunió en Palacio con una comitiva de los afectados a fin de explicarles la situación de las carpetas de investigación, que siguen en proceso de ser llevadas ante los tribunales.

El funcionario expuso que el Ministerio Público sigue trabajando en la integración de los expedientes y que pronto se judicializará una causa penal en la que se incluirán cerca de 300 víctimas, a fin de agilizar los procesos en audiencias masivas, pues hay cerca de 4 mil querellas hasta la fecha, que en total suman un daño de aproximadamente mil 300 millones de pesos.

Posteriormente, a las 2:30, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, acudió la Plaza Hidalgo para hablar con ellos sobre las acciones que realiza el Poder Judicial en este caso y exhortarlos a levantar la protesta para seguir el diálogo por los conductos institucionales y así evitar poner en riesgo su integridad en las calles.

Los manifestantes reconocieron la disposición de Hernández Acosta de presentarse ante ellos para escucharlos, aunque también consideraron que fue “enviada” por el Gobierno del Estado para terminar con el plantón.

La magistrada puntualizó que nadie la mandó a hablar, que ella decidió acudir porque el interés principal de las autoridades, particularmente del Tribunal, es dar una solución a este conflicto social, que ha afectado y llevado a la desesperación a miles de familias en todo el estado.

Explicó que, aunque la gobernadora no se ha reunido personalmente con este grupo, no significa que no haya estado pendiente de atender los casos relacionados con Aras, motivo por el cual giró las instrucciones a la FGE para que se dé solución, pues es la instancia encargada de procurar justicia y con la que el TSJ ha trabajado de manera conjunta.

“Hemos tomado acciones conjuntas de Gobierno, tenemos una comunicación y una coordinación constante, el tema de Aras y de todos ustedes es un tema que se platica constantemente, estamos buscando las mejores soluciones”, acotó.

Solicitó a los defraudados a permitir que el Ministerio Público y el TSJ trabajen primero en una estrategia al interior de las instituciones para ver cómo se desahogarán con más celeridad los casos, ya que la cantidad de querellas no sólo representa un reto para la FGE sino para el mismo Poder Judicial, que podría colapsar por la cantidad de causas penales.

En este tenor, indicó que por parte del Tribunal sólo puede existir el compromiso de brindar seguridad, transparencia y legalidad en todos los asuntos y que una vez que se haya hablado entre instituciones, se les citará para informarles.

Tras escuchar la exposición de la presidenta, los quejosos decidieron levantar el plantón en un gesto de buena fe y acordaron seguir en contacto con la autoridad judicial para conocer los avances de los casos.

De acuerdo con información del fiscal general del Estado, el daño causado a las casi 4 mil víctimas que han denunciado a la empresa promotora de inversiones asciende a los mil 300 millones de pesos.

Tome nota

• Se compromete FGE a judicializar 300 querellas

• Ofrece respaldo la presidenta del TSJ

• Pendientes de judicializar casi 4 mil denuncias