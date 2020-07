Blinda GN y Ejército presa las Vírgenes para extraer el agua

Esta mañana de domingo elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano blindaron la presa Las Vírgenes donde productores y diputados han advertido se pretende abrir para extraer de nueva cuenta el agua aún cuando sigue activo el ciclo agrícola.

Ante esta movilización representantes agrícolas que se encuentran en el sitio han advertido de que si continúan las fuerzas armadas en el sitio podrá haber enfrentamientos. Los elementos no dejan pasar a ninguna persona a esta presa pues se han desplegado con equipo antimotines y armamento de grueso calibre.

La denuncia también la han realizado el diputado Mario Mata y así como Omar Bazan, quienes han pedido a la titular de Conagua, Blanca Jiménez, desista de las intenciones de extraer agua ahora de esta presa.

“No vamos a permitir que se lleven el agua de la presa Las Vírgenes en Delicias, Chihuahua. Señor presidente reitre al ejército de la presa, secretaria de gobernación, secretario de seguridad Pública, usted tiene que atacar a los delincuentes, no a los chihuahuenses, no a la gente de bien, no a los ciudadanos, estamos del lado correcto de la ley”, advirtió el diputado federal Mario Mata quien acusó al presidente de estar rompiendo la ley.