Benefició Estado a empresa con 831 mdp

Ciudad Juárez— La Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó haber presentado denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública por tres contratos cuyos costos máximos sumaron más de 800 millones de pesos y que fueron asignados de manera directa por la Secretaría de Hacienda a la empresa Edenred.

De acuerdo con el auditor, Héctor Acosta Félix, los procedimientos fueron iniciados por esa vía en la última semana de mayo pasado y como consecuencia de la revisión de la Cuenta Pública de 2018, en la que se observó insuficiencia de parte del Gobierno para justificar la selección directa de la compañía proveedora del sistema de control de combustible.

“En lo particular, en el caso de esta empresa, se presentaron denuncias administrativas contra servidores públicos al considerar por parte de la ASE que la adjudicación directa no se sustentó adecuadamente”, dijo en entrevista Acosta Félix.

“El servicio se prestó de forma regular; lo único que se está señalando es que no se acreditó debidamente la excepción a la licitación pública, por lo que el monto del contrato no infiere una mayor o menor responsabilidad, porque no se está señalando daño patrimonial”, agregó.

Desde el 30 de septiembre pasado, la Auditoría Superior reportó en su informe técnico de resultados observaciones por los contratos SH/ADE/001/B/2018, firmado el 17 de enero de 2018 por 297.4 millones de pesos, así como el SH/ ADE/071/2018, del 21 de noviembre de ese mismo año, por 102.4 millones, y el SH/ADE/094/2018, del 31 de diciembre, por la cantidad de 432.1 millones; los tres asignados de manera directa a Edenred, que tiene sede en la Ciudad de México.

La información agrega que, para exceptuar las licitaciones públicas, la Secretaría de Hacienda estatal argumentó diferentes hipótesis contenidas en la Ley de Adquisiciones del Estado, como “circunstancias extraordinarias o imprevisibles derivadas de desastres”, en el primer caso; y que “no existan bienes o servicios alternativos (…), o que en el mercado exista una sola persona oferente”, para el segundo y tercer contratos.

Para la ASE y el Congreso, sin embargo, tales hipótesis no fueron acreditadas de manera suficiente.

“Los tres contratos, según el criterio de la ASE confirmado por el Congreso, es que adolecen de una justificación suficiente para realizar la adjudicación directa; no se acreditó el supuesto en el que se otorgó el contrato de forma directa”, dijo Acosta en entrevista.

El funcionario señaló también que, por el principio de presunción de inocencia, la ASE no difunde los nombres de los funcionarios mencionados en las denuncias administrativas.

Acosta señaló también que los procedimientos originados en los contratos con Edenred son parte de las 56 denuncias administrativas presentadas ante la Función Pública y derivadas de la cuenta pública de 2018. Desde junio de 2019, El Diario reportó la firma del contrato SH/ ADE/094/2018, por más de 432 millones de pesos y asignado de manera directa a la citada empresa.

“Información proporcionada por la Secretaría de Hacienda agrega que la cantidad de 432.1 millones de pesos es un ‘máximo’ a utilizar, y que es para la adquisición de ‘chips de radiofrecuencia’ que se adhieren a cada uno de los 4 mil 480 vehículos y 287 unidades de maquinaria que forman la flotilla del Poder Ejecutivo central”, señaló el reporte de este medio.

“De manera reiterada, el actual Gobierno ha invertido grandes cantidades en programas informáticos (…) por lo general de manera directa; sin duda las adquisiciones no son acordes a los principios de austeridad y racionalidad del gasto”, agregó entonces Miguel Colunga, coordinador de Morena y presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso estatal, luego de la difusión del convenio.

Ni la Secretaría de Hacienda ni la de la Función Pública respondieron ayer a peticiones de información sobre la denuncias mencionadas por la Auditoría.