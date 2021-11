‘Bendito Dios ya están en casa’

Chihuahua— “Bendito Dios ya están casa; me siento muy contenta de que se haya dado su liberación, la verdad no me la creía”, expresó ayer Lidia Quiñónez, esposa de Rosendo Lerma, uno de los tres agricultores originarios de La Cruz que permanecieron más de 14 meses en prisión por defender el agua de los chihuahuenses.

Rosendo, junto con Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, fueron liberados la noche del jueves al no actualizarse el delito de acopio de armas, luego de que habían sido sentenciados a dos años y tres meses de prisión por los delitos de posesión de cartuchos y obtención de uniformes del Ejército, derivado por el conflicto del agua suscitado el año pasado en la presa La Boquilla.

Entrevistada por El Diario a unas horas de que su marido pudiera regresar a casa, Lidia comentó que la noticia fue una gran sorpresa.

“Él está muy contento y feliz de estar nuevamente en la casa, no tenía palabras cuando habló conmigo, se le cortaba su voz. Se emocionó bastante, y hemos tenido muchas muestras de apoyo”, dijo.

Agregó que desde la salida de los tres primos originarios de La Cruz, que habían estado presos desde el 9 de septiembre de 2020 en la antigua penitenciaría del estado, en la ciudad de Chihuahua, su teléfono no dejó de sonar.

“Mi teléfono ha timbrado durante toda la noche y el día de hoy (viernes), pero esto no termina hasta que termina, es decir, nos falta el señor Andrés Valles, pero bendito Dios mi esposo y primos ya están en casa, hay que cuidarlos mucho”, subrayó.