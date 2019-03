Becarán a descendientes de revolucionarios

Chihuahua.- La Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ha implementado el programa apoyo de beca para los descendientes los veteranos que combatieron en la Revolución mediante el apoyo permanente para su buen vivir, al mejorar sus condiciones de vida y fomentar sus valores.

Podrán participar las y los descendientes de veteranos de la Revolución Mexicana, que residan con domicilio fijo en el Municipio de Chihuahua.

El registro deberá hacerse solo de manera personal o por medio de algún familiar o tutor que el solicitante y/o beneficiario autorice mediante escrito. No se aceptarán listados de ningún grupo o institución, persona o asociación, así como no se admitirá un representante para más de un solicitante.

Una vez entregada la documentación requerida en la convocatoria se procederá a realizar una validación de la misma y el Comité de Validación del Programa será el encargado de conocer, valorar las solicitudes y evaluar los aspectos comprobatorios de los documentos presentados como también de los estudios socioeconómicos de las y los aspirantes al programa.

La recepción de documentos será hasta el 8 de marzo de 2019, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en las instalaciones ubicadas en la calle Ojinaga #300-A en la colonia centro en la ciudad de Chihuahua.

No se recibirán solicitudes con documentación incompleta. En caso de ser beneficiado del programa, dicho apoyo se entregará de forma semestral durante el año 2019.

En caso de que se compruebe que la información sea apócrifa la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, en conjunto con el Comité de Validación se encargará de cancelar el registro o beca por información errónea o falsa de la persona solicitante y/o tutora, así como de la posible reasignación del apoyo total o parcial a solicitantes en lista de espera.



REQUISITOS Y LA DOCUMENTACIÓN (en original y copia) DE LAS Y LOS SOLICITANTES:

Original y copia de la carta de reconocimiento expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con vigencia del año 2016 a la fecha. En donde se le garantiza o legitima el parentesco con el veterano de la Revolución Mexicana y de la plena certeza de la participación activa del veterano.

Original y copia de acta de defunción del veterano.

Original y copia de acta de nacimiento de la persona solicitante.

Original y copia de una identificación Oficial vigente: ya sea INE/IFE (con domicilio fijo en el municipio de Chihuahua); pasaporte; cartilla militar; cédula profesional; licencia de conducir: y/o carta de identidad expedida por el Gobierno Municipal de Chihuahua, con antigüedad no mayor a 3 meses

Original y copia de comprobante de domicilio, con una antigüedad no mayor a 3 meses.

Completar estudio socioeconómico elaborado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

Permitir al personal operativo de la Dirección de desarrollo humano y educación, comprobar la supervivencia del solicitante en el momento que sea necesario.

Escrito libre y/o carta poder debidamente llenada y firmada, en caso de nombrar conocido, tutor o familiar quien deberá también presentar identificación oficial vigente con fotografía para presenta la documentación, que por motivos de enfermedad, al beneficiario no le sea posible asistir.

Se pide a los solicitantes estar al pendiente de la publicación de los resultados, misma que será el 19 de marzo de 2019, así como de la calendarización de eventos y fechas de entrega, ya sea en estrados físicos que ocupa la Dirección de Desarrollo Humano y Educación o también por el medio electrónico http://www.facebook.com/Direccion de Desarrollo Humano y Educación, así como de la GACETA Municipal medio oficial de Información pública del Gobierno Municipal.