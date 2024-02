Banco de Bienestar... en el desierto y sin dinero

Nuevo Casas Grandes.- Miles de adultos mayores y estudiantes que reciben apoyos federales y becas tienen que soportar no sólo el recorrer un mínimo de 10 kilómetros de ida y de regreso para acudir al Banco de Bienestar, ubicado en el desierto rumbo a la Laguna Fierro, para darse cuenta que el cajero automático “no tiene dinero”, según interfiere de inmediato la guardia a cargo de la vigilancia en esta sucursal en medio de la nada.

En consecuencia, los ganadores y con una buena tajada del recurso federal son los bancos de la zona Centro, que cobran una comisión que ronda los 30 pesos por el uso de sus cajeros automáticos, amén de otros 7 pesos aproximados por consultar el saldo de la tarjeta de Bienestar, pues la mayoría desconoce el monto que les fue depositado ya que el sitio oficial que se les proporcionó a los estudiantes tiene días fallando y el sistema no sirve.

Son miles de adultos mayores y de estudiantes de nivel básico a quienes se les está pagando estos días con los apoyos de pensión y de beca, atendiendo que se trata de un adelanto porque vienen tiempos electorales y por ley, se prohíbe interferir en las campañas de proselitismo político con cualquier difusión gubernamental, lo que incluye esos recursos federales a pesar que ya están programados.

Sin embargo, el Banco de Bienestar que se creó para prestar el servicio y que se supone cuenta con la mejor tecnología, el único cajero automático que tiene a disposición de los pensionados y estudiantes becados, no cuenta con dinero y por tanto, no ofrece el servicio.

La guardia a cargo de vigilar el lugar, se encarga asimismo de advertirle a los que van llegando a esa sucursal en medio del desierto al oriente de Nuevo Casas Grandes, que “si van a sacar dinero, el cajero no cuenta con fondos”, aunque aclara que se puede cobrar en caja dentro del moderno edificio.

El problema para muchos es que los cajeros solicitan a la persona que sea el titular de la tarjeta quien se presente a reclamar el dinero, lo cual garantizaría que el recurso llegue realmente al beneficiario, si no fuera porque piden la identificación del mismo y no es suficiente con eso, la persona y sus familiares que viajaron cinco kilómetros hasta ese lugar, en medio de la nada, tienen que proporcionar una copia de la identificación o no se les da el servicio, por lo que casi todos los que acuden ahí se ven obligados a regresar otros 5 kilómetros con las manos vacías.

La única alternativa entonces, es buscar una de las sucursales de los bancos privados para reclamar el dinero a través de los cajeros automáticos, pero por políticas de cualquiera de estos bancos, el usuario primero debe pagar una comisión para consultar su saldo y otra más para disponer del dinero en efectivo.

Desde su construcción en agosto de 2020, Nuevo Casas Grandes se convirtió en todos los medios impresos y televisivos de noticias, en la burla a nivel nacional porque Bienestar construyó lo que se bautizó como “El banco en medio del desierto”, al que por obligación, tienen que acudir los adultos mayores para esperar horas bajo el sol a que llegue su turno y cobrar.

Lo que empeora el servicio es que al acudir, luego de una travesía que debería ser de 12 minutos y se vuelve en casi media hora de tráfico, semáforos, cuatro altos y calles llenas de baches con terracería maltratada, resulta en que el único cajero no tiene dinero.

