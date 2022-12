Bajo amparo, estudió Derecho en prisión

Chihuahua.— Un amparo otorgado por la justicia federal permitió al exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda en el sexenio 2010-2016, Antonio Tarín García, concluir la carrera de Derecho Burocrático, mientras permaneció internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán, durante el quinquenio de Javier Corral Jurado.

Tarín García fue detenido el 7 mayo de 2017 por una acusación de peculado y permaneció preso durante cuatro años, siete meses, 13 días y ocho horas, en los que se le imputaron diversas causas penales por el mismo delito.

El exfuncionario relató que en la administración pasada no sólo le arrebataron cinco años de su libertad por manterlo recluido por un delito que no ameritaba prisión preventiva, sino que también tuvo que pelear legalmente por su derecho a estudiar a través de un amparo, ya que por dos años, las autoridades estatales se lo negaron.

Sin embargo, destacó que uno de los aspectos positivos de la situación que enfrentó, fue poder culminar una licenciatura por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública.

Debido a las diversas trabas que le fueron puestas por el gobierno de Corral, destacó que lograr el acceso a su derecho a estudiar fue, por sí solo, un logro.

“Nos trataban diferente, no teníamos los mismos derechos que otros, durante dos años me negaron este beneficio, por lo que pasaba el tiempo en una celda… estudiar fue un gran cambio para mí, pude dedicar el tiempo, darle un sentido, incluso me sirvió mucho para mi defensa”, narró.

Antonio Tarín concluyó que esta nueva etapa de su vida le ha significado una forma diferente de ver cada situación, sin importar que sea adversa.

“Creo que uno es el que decide su destino y qué hacer ante las situaciones, aunque sean muy adversas”, dijo.

El próximo sábado a las 10:00 de la mañana se realizará su ceremonia de graduación, en la que estarán otras personas que también estudiaron una carrera.

Por orden de un juez, el exfuncioanrio dejó el Cereso el 20 de diciembre del año pasado para seguir su proceso en libertad. Aún no tiene fecha para su siguiente audiencia.

Tiempo en prisión

4 años 7 meses 13 días 8 horas