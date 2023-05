Bajan trámites en Repuve a 5 diarios

Nuevo Casas Grandes.- El número de regularizaciones en el módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) se desplomó de manera significativa en esta última extensión del decreto para los vehículos de procedencia extranjera, pues de 150 que se atendían a diario hasta diciembre de 2022 y el primer trimestre del 2023, ahora ya sólo se atienden cinco o seis diarios.

César Guillermo Márquez Villa, encargado del módulo Repuve en Nuevo Casas Grandes, confirmó que la afluencia de solicitantes para regularizar sus vehículos “chuecos” ha caído a los niveles más bajos, que no se habían visto en todo lo que lleva el proceso desde el año pasado.

Aunque estimó que esta tercera extensión del decreto federal podría ser la última, no quiso aventurarse a asegurarlo, pues consideró que el período anterior era el último en donde incluso los trámites llegaron a bajar hasta 30 o menos a diario, pero pese a ello se mantuvo el programa.

Márquez Villa indicó que el objetivo del programa es terminar el añejo problema de los vehículos que circulan sin placas por territorio nacional, ya que la mayoría de ellos son usados en actividades ilícitas, por lo que se determina acabar con ese problema y que a partir del fin del decreto ya no haya ningún automotor sin matrículas circulando por las calles.

No obstante, como el decreto federal no contempla a todos los vehículos, el funcionario aceptó que algunos quedarán fuera de la regularización y no tendrán placas de circulación dentro de este programa, pero desconoce cuál será el procedimiento que se llevará a cabo en esos casos, así como si habrá o no operativos para sacar de las calles a las unidades de procedencia extranjera que no se hayan sujetado al decreto.