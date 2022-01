Bajan aforos... pero no los impuestos

Chihuahua.– “Operar con un 30 por ciento de aforo es complicado porque siguen todos los gastos fijos al cien por ciento, como la renta, servicios e impuestos, por lo que se espera que esto no pase más allá de enero, que sería lo más conveniente”, señaló ayer Andrés Nava Salinas, presidente de la Sección Especializada de Restaurantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Aseguró que entienden la restricción del aforo ante el alto número de contagios registrados, de hasta mil diarios, y no desean que se acuerde un “supercierre” o se vaya al rojo en el semáforo epidemiológico como se insinúa, “porque ahí sí nos ‘pisarán los callos’ muy fuerte”.

“Con un menor aforo, no sólo pierde el negocio, sino también los meseros, encargados del bar, cocineros y hasta los que atienden el estacionamiento, porque al reducir el número de comensales, también bajan sus propinas, un ingreso incluso mucho mayor que su sueldo”.

Detalló que aunque el mesero capta la propina, se distribuye también entre los cocineros, garroteros, lavavajillas y el encargado del bar.

Apuntó que también se afecta a la proveeduría, ya que a menor venta se compran menos insumos. El sector gastronómico impacta a una cantidad importante de sectores, recalcó.

El presidente de la Sección Especializada de Restaurantes de Canaco dijo que cíclicamente, en enero se presenta una desaceleración para el sector, ya que bajan las ventas, y febrero también es complicado, por lo que un “supercierre” o un rojo, con sus restricciones, complicaría todavía más la situación.

Indicó que el sector tuvo un buen diciembre y eso les daría un poco de oxígeno para sacar los gastos de enero; no obstante, subrayó que esperarían que las restricciones no pasen más allá de enero.

Aunque, planteó, se ve una tendencia al alza de contagios de hasta mil diarios, “lo bueno es que las hospitalizaciones no han sido a la par que los otros años, gracias a que las vacunas están haciendo su trabajo”.

Enfatizó que no hay que quitar el dedo del renglón de que la gente debe seguir cuidándose y procurar la tercera dosis, así como que todos usen el cubrebocas, de manera general y en todo momento.

Andrés Nava lamentó que todavía se puede ver gente sin cubrebocas en diversos lugares concurridos como plazas, tianguis y otros sitios, lo que denota una tremenda irresponsabilidad.

Cuestionado en torno a la propuesta del empresario Fernando Mares de permitir que se aumente el aforo al 75 por ciento en restaurantes, salones de eventos y bares, siempre y cuando el cliente muestre la cartilla de vacunación con el cuadro completo y una prueba PCR de no más de cinco días, dijo que todas las propuestas que sean viables y aporten hay que escucharlas.

Aun así, planteó que si la propuesta la ven como una intención de ayudar, se debe tomar en cuenta que estar vacunado no es garantía ahora de que no estén infectadas o que no se vayan a contagiar.

Para prueba es el caso de la gobernadora Maru Campos que, con dos vacunas y un buen respaldo médico, se enfermó otra vez de Covid-19.

En el caso de las pruebas, apuntó que hay algunas que son muy buenas y otras “muy piratonas”, que arrojan muchos falsos positivos y negativos.

Finalmente, dijo que exigir una prueba a una persona para dejarla ingresar a un establecimiento también puede ser causal de violación a los derechos humanos, por lo que habría que entrar a un análisis a fondo de la propuesta.

En cifras

30% capacidad que no deben rebasar restaurantes y bares

Afectados

• Meseros

• Cocineros

• Garroteros

• Lavavajillas

• Encargado del bar