Baja INE spot en contra de Maru; acusa Lozoya censura

Ciudad Juárez— El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó frenar la difusión de un spot en que se calumnia a María Eugenia Campos Galván, candidata de la Coalición “Nos Une Chihuahua”, integrada por el PAN y el PRD, lanzado por Movimiento Ciudadano, mientras que el abanderado de ese partido, Alfredo “El Caballo” Lozoya, acusó que se trata de una censura.

Ayer en conferencia de prensa durante la mañana, “El Caballo” aseguró que seguirá diciendo las cosas por su nombre, “y a los corruptos les vamos a seguir diciendo corruptos”, mientras que el dirigente estatal de su partido, Francisco Sánchez, sostuvo que la estrategia principal de la campaña será hacer, de manera constante, este tipo de señalamientos.

En el video sobre el que resolvió el INE, “se le calumnia (a Maru Campos) al atribuírsele delitos relacionados con sobornos y corrupción”, consideró, tal y como lo denunció la quejosa.

Movimiento Ciudadano hace acusaciones que resultan difamatorias, según informó el órgano electoral a través de un comunicado. Con la el partido tuvo que retirar el material publicitario.

La Comisión decidió otorgar la solicitud de medidas cautelares al considerar que existe una alusión directa sobre hechos que no han sido juzgados, puesto que se incluye la aseveración de que la quejosa “recibió a manos llenas sobornos de César Duarte”.

En el spot en cuestión, Lozoya llama “cobarde” a su contrincante de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, a quien acusa de que “nos traicionó al entregar el agua de los chihuahuenses”, y luego se dirige a la panista, “quien recibió a manos llenas sobornos de César Duarte y representa la corrupción”.

Si bien la Comisión no ignoró que es un hecho notorio que la candidata está hoy sujeta a un proceso penal por posibles hechos delictivos, el promocional realiza imputaciones directas que están aún bajo proceso, señaló el INE.

En la deliberación pública, los integrantes de la comisión consideraron que las expresiones trascienden una crítica fuerte de la carrera política de la candidata, por lo que debe protegerse la presunción de inocencia en tanto no haya fallo judicial en sentido contrario.

Por su parte, tanto el candidato como el líder estatal del partido naranja se lanzaron también contra el Instituto Estatal Electoral (IEE) al que acusaron de caer en responsabilidad al haber validado la candidatura de la panista, quien recientemente fue vinculada a proceso por el caso de la “nómina secreta”.

“Hay una serie de diferentes interpretaciones válidas, aquí lo preocupante es lo que hizo y no hizo el IEE, que sencillamente calló, omitió, no fue exhaustivo y ni siquiera se pronunció sobre este aspecto absolutamente relevante para la vida democrática de Chihuahua”, dijo Sánchez.

“Pueden existir criterios diferentes de acuerdo a las posturas políticas, sin embargo, lo que no es válido en la democracia es callar, agachar la cabeza, no replicar, no sostener jurídicamente por qué se otorga un registro”, añadió.

Expuso que el IEE ni siquiera analizó las implicaciones jurídicas de que una candidata se encuentre vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de corrupción. “Los consejeros cayeron en responsabilidad al no aplicar un precepto en la constitución local”, abundó.

Luego afirmó ante la pregunta expresa sobre si en eso consistirá la estrategia de campaña, de hacer señalamientos constantes: “La verdad es nuestro eje principal y nuestro eje de campaña. Vamos a seguir diciendo las cosas por su nombre, y a los corruptos les vamos a seguir diciendo corruptos”.

Al respecto el coordinador de la campaña de Maru Campos, Arturo García Portillo, expresó que el problema es que se violentó una disposición de no caer en ataques en los spots, por lo que presentaron la queja.

