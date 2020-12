Baja flujo de pasajeros en aeropuerto de Chihuahua

El Diario de Chihuahua / Fachada del aeropuerto General Roberto Fierro Villalobos

Chihuahua— El flujo de pasajeros nacionales y extranjeros en el aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua “General Roberto Fierro Villalobos” cayó un 53 por ciento durante los primeros 11 meses del año, respecto al mismo período del 2019, según reporte del Grupo Aeroportuario del Centro-Norte S.A. de C.V. (OMA).

De enero a noviembre del 2020 se tuvo una cifra de un millón 218 mil 078 viajeros totales, una cantidad menor respecto de los 2 millones 241 mil 755 reportados en esos mismos meses del 2019.

La directora de Desarrollo Comercial y Turístico, Angélica Granados Trespalacios, indicó que el sector turismo ha sido devastado durante la pandemia, aunque no es una condición única de Chihuahua sino mundial. Esto ha generado la reducción temporal de rutas aéreas.

Precisó que no hay notificación de que alguna aerolínea haya decidido cancelar definitivamente frecuencias en la ciudad.

Agregó que desde marzo pasado se empezó a registrar disminución de rutas aéreas en la entidad y en otras localidades del país, porque ya no les era costeable a las empresas.

No obstante, reiteró que no hay una notificación de las aerolíneas de una cancelación definitiva, aunque se sabe cómo ha sido golpeado todo el sector turismo y sus consecuencias negativas, no sólo para Chihuahua.

Dijo que es necesario esperar, ver cómo evolucionan las cosas para las aerolíneas y estar atentos a lo que suceda.

Sobre la posibilidad de que se abra una nueva ruta este mes por la esperada movilidad que se tiene durante diciembre, dijo que tampoco hay noticias de eso, e incluso en muchos de los estados del país están en riesgo de volver al rojo, y eso tiene implicaciones negativas para los vuelos.

En tanto, la estadística de OMA detalla que en noviembre pasado se reportaron 69 mil 071 pasajeros totales, una cifra que representa una baja del 51.2 por ciento respecto de los 141 mil 531 que se registraron en ese mes del año pasado.

Al desagregar por tipo de pasaje, detalla que en usuarios nacionales se registraron en los primeros once meses del año 675 mil 332 pasajeros, un 52.9 por ciento menos respecto del millón 434 mil 359 reportados en ese período del 2019.

Durante noviembre, los viajeros nacionales reportados fueron 62 mil 527, un 52.2 por ciento menos respecto de los 130 mil 843 reportados ese mes del año pasado.

En el caso de los pasajeros internacionales, durante los primeros once meses del año en curso se registraron 56 mil 167, un 54.2 por ciento menos respecto de los 122 mil 732 registrados en ese tiempo durante el 2019.

Los pasajeros internacionales registrados en el aeropuerto de Chihuahua durante noviembre pasado fueron seis mil 544, un 38.8 por ciento menos comparado con los 10 mil 688 reportados en ese mes del 2019. (Manuel Quezada Barrón / El Diario)

