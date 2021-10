‘Ayúdenme a regresar a casa’, claman familiares de ausentes

Chihuahua— A 17 días de la desaparición del grupo conformado por 13 migrantes en el municipio de Coyame, continúa la zozobra para sus allegados ya que hasta el momento no hay ninguna noticia en torno a ellos. Así lo confirmaron familiares de los hoy ausentes quienes cumplen 17 días sin dar señales de vida.

En un esfuerzo por hallar a los migrantes, sus familiares colocaron un texto en el que claman “Ayúdenme a regresar a casa”.

Los migrantes, quienes aparentemente se dirigían a las ciudades de Dallas y Odessa en el estado de Texas, tuvieron la última comunicación con sus familias el 25 de septiembre, sin embargo, ahora se sabe que algunos de ellos perdieron el contacto desde el 19 de ese mismo mes.

Ayer las familias continuaban sin ningún dato que los lleve a dar con el paradero de las 13 personas.

La foto de José Luis Pallares, acompañada de un texto de agradecimiento a quienes han compartido la información de su ausencia, ha circulado en redes sociales durante las últimas horas haciendo también un llamado a la conciencia de quienes posiblemente tuvieran una pista de su paradero.

“A ti que has compartido mi foto una y otra vez, que sin conocerme te solidarizas con el sufrimiento de los que me aman, mil gracias. A ti familiar, compañero y amigo, que juraste estar en las buenas y malas... y miras mis fotos y deslizas como si no me conocieras, cuando juraste estar incondicionalmente, cuando una amistad o un lazo familiar nos une y aun así el miedo te hace actuar como si no pasara nada. Mil gracias porque aquí se conoce a los verdaderos amigos y a la familia”, se lee en el texto.

“A ti que desde el primer día que notaste mi ausencia no has dejado de buscarme, mil gracias por no darte por vencido. Dios los bendiga grandemente, sigamos en oración para que Dios no me suelte de su mano y pueda regresar y sanar el dolor de mi familia, sobretodo el de mis hijos, esposa y mi familia. TU, sí tú, que sabes o tienes una pista. Qué esperas para mandar un anónimo de mi ubicación. Hazlo y limpia tu conciencia y a la vez me ayudas a descansar x fin donde me tienen. Por favor, ayúdame a regresar a casa”, reza el mensaje.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó también ayer que las familias de las víctimas no se han acercado a dicho organismo y, aunque en un primer momento la propia Comisión tuvo contacto con algunos familiares, éstos no volvieron a entablar comunicación.