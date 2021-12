Avisan que vayan por medicinas; al llegar no les surten

Chihuahua.- Anastacia Fuentes, paciente que es atendida en la Clínica 33 del IMSS, comentó que desde hace meses han tenido problemas con el abastecimiento de medicamentos. Expuso que ahora lo que tienen que hacer es estar en un grupo de WhatsApp en donde les avisan que llegan medicinas, pero con la advertencia de que se apuren ya que no se apartarán los medicamentos. Debido a su condición física no puede llegar en poco tiempo, por lo que no ha logrado surtir su receta.

Explicó que desde hace 10 años está pensionada debido a sus problemas de salud los cuales le complican moverse fuera de su casa, pero cuando le avisan qué hay medicamentos que necesita hace el esfuerzo por llegar, pero esto ha sido inútil

Destacó que los medicamentos que necesita, también son buscados por otros pacientes y que al quejarse le señalan que debe verlo con quien se encarga de surtir la farmacia. Añadió que carece de los recursos para comprar las medicinas por su cuenta.