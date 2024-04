Avanza juicio contra familia de “enfermero asesino”

Chihuahua, Chih.- La representación social en el caso que se sigue contra del ex- enfermero de la Clínica 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Jorge Alberto C., así como su pareja Lasseth C. y su hijo Jorge Alberto C., presentó más evidencia contra los imputados, con el objetivo de acreditarles los cinco homicidio con agravantes, lo que les representaría una sentencia de 300 años, de acuerdo con información generada en el marco del juicio.

Durante el proceso del juicio la defensa de los acusados ha tratado de desestimar las investigaciones que llevaron a la detención sus clientes.

La carga de evidencias que están siendo presentadas contra Jorge Alberto C., Lasseth C. y Jorge Alberto C. todos acusados de que presuntamente cometieron el multihomicidio de los integrantes de la familia Romero ha tomado más de seis semanas en ser presentada, pero continuará hasta principio de junio.

Los acusados enfrentan una pena que llegaría a los 300 años por tratarse de cinco homicidios y en caso de que se concrete, sería una de las más altas de los tiempos recientes.

En la presentación de las pruebas del Ministerio Público ha sido para demostrar la culpabilidad de los tres acusados en las muertes de María Magdalena Romero Armendáriz, Ricardo Iván Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz, en hechos ocurridos en esta ciudad el 29 de junio de 2018.

El juicio inició el 15 de marzo y a petición de la defensa ha sido llevado de manera cerrada, por lo que mañana cumplirá un mes y medio.