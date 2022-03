‘Avances de investigación no se miden por citatorios’

Chihuahua.— La citación de posibles responsables no es un parámetro para determinar el avance de una investigación, señaló la fiscal anticorrupción, Gema Chávez Durán, tras cuestionársele si exfuncionarios del Congreso del Estado y de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) han comparecido en torno al desvío de recursos del fondo de ahorros de los diputados locales.

“Es un error que se mida el “avance” de una investigación por si se citaron o no a los responsables. La ley no exige que se agote la cita para, en su caso, ejercitar acción penal, sin embargo, puede o no hacerse dependiendo de la estrategia de investigación”, explicó.

La titular de la Fiscalía Anticorrupción subrayó que la indagatoria de este caso sigue avanzando y que se han citado a diversas personas para que rindan declaración ante el Ministerio Público.

No obstante, no reveló si entre las personas que han comparecido se encuentran los exservidores públicos señalados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la investigación que realizó a las cuestas bancarias del legislativo y que derivó en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el 28 de enero del presente año.

Se trata del exsecretario de Administración del Congreso, Jorge Luis Issa González y el exdirector de Contabilidad y Finanzas del Poder Legislativo Manuel Soledad Villanueva, quienes habrían autorizado al menos dos depósitos por un monto total de 4 millones 846 mil 596 pesos a la cuenta de Alejandra Montañez Olivier, esposa del exjefe de Facturación y Cobranza de la JMAS, Luis René Villarreal Pérez, quien fue encontrado sin vida el miércoles 9 de febrero en un arroyo en el kilómetro 206 de la carretera Chihuahua-Delicias.

Aunque en el informe de la ASE no se mencionó su nombre, trascendió que el exjefe de Atención Comunitaria de la JMAS, Francisco Gómez Sánchez, sirvió de vínculo entre el ahora asesinado Luis René Villarreal y quienes manejaban la cuenta donde se resguardaba el ahorro de los legisladores, pues su hija, Daniela Gómez Román, trabajó en la Secretaría de Administración, justamente en el momento que su titular era Jorge Luis Issa y Manuel Soledad Villanueva fungía como director de Finanzas y Contabilidad.

Tras la confirmación del homicidio de Villarreal Pérez, la propia Gema Chávez informó a El Diario que la investigación por lo hechos denunciados por la ASE seguiría su curso, pues el órgano auditor no hizo acusaciones contra personas determinadas.

A la par que la Fiscalía Anticorrupción indagaba los desvíos en Congreso, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para esclarecer el asesinato del exjefe de facturación, la cual concluyó el viernes 11 de marzo con la presentación de Ramón M.S. y Gerardo Hilario C. CH., señalados como autores materiales del crimen. Ayer, ambos imputados fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva hasta el desahogo del juicio oral.