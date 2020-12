Avalan en Morena registro de Cabada

Archivo / El Diario de Juárez

Chihuahua— La coordinación de diputados locales de Morena en el Congreso del Estado avaló el registro de Armando Cabada en el partido para contender en las elecciones del 2021 y resaltaron las ventajas que aporta el capital político del presidente municipal de Ciudad Juárez.

El coordinador de los diputados de Morena, Miguel Ángel Colunga, reconoció que a todos al interior del partido les sorprendió el registro de Cabada, quien probablemente tomó la decisión de unirse a Morena luego de platicar con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Chihuahua.

“Es un gran avance el que se tuvo ayer (sábado) en los registros, me parece que nos coloca a Morena con muchas posibilidades de poder ganar la gubernatura. Yo sé que causó ruido el registro del presidente municipal de Juárez, pero al final de cuentas creo que aporta al proyecto de Morena”, manifestó.

“Él como independiente es de los mejores colocados con entre 8 y 11 puntos, y esos puntos que él tiene, independiente si queda o no como candidato, se sumarían al proyecto de Morena y con eso nos coloca a la delantera”, indicó el legislador.

Colunga comentó que en general el partido presenta ocho buenos perfiles y calificó de magistral el movimiento político para integrar a Cabada al proyecto de la Cuarta Transformación e insistió en cerrar filas con el candidato o candidata que sea elegido(a), mientras el PAN continúa con su conflicto interno que, dijo, los polariza más.

“Claro que siempre habrá reacciones de gente que no le gusta, eso es natural. A Cabada naturalmente la militancia de Ciudad Juárez recuerda que le ganó la elección en 2018; mucha gente no logra entender las nuevas coyunturas, los nuevos tiempos, nos quedamos en el proceso electoral anterior donde obvio que hubo agravios, pero eso ya nos coloca en una nueva coyuntura donde el objetivo es ganar la gubernatura y las diputaciones estatales y locales”, resaltó el coordinador.

Andrés Alderete, dirigente provisional del Comité Ejecutivo Estatal en sustitución de Martín Chaparro (otro de los candidatos), rechazó el particular registro del alcalde juarense, ya que consideró que no representa al partido y según su postura personal, no ha tenido un desempeño aceptable en el gobierno fronterizo.

Otro diputado local representante de Juárez, el diputado Benjamín Carrera, también aspirante a la candidatura de Juárez, dijo de manera tajante que el candidato de Morena a la gubernatura debe de formar parte de la estructura fundadora del movimiento. (César Lozano)