Avala Canaco aforo en bares y restaurantes

Chihuahua.- Ante el hecho de que Chihuahua sea ahora el quinto estado con mayores contagios Covid-19 se optó por establecer regiones del semáforo epidemiológico en naranja, y a diferencia del año pasado, ahora se permitió un aforo del 30 por ciento para restaurantes, bares y comercios, para buscar el equilibrio entre salud y economía.

Lo anterior lo señaló el presidente de Canaco, Edybray Gómez Gallegos, quien subrayó que con esto se ayudará a no tener un retroceso económico en la ciudad de Chihuahua, justo ahora cuando se estaba recuperando un poco.

Hizo un llamado a toda la ciudadanía, en específico a quienes no se han vacunado, que lo hagan y que quienes salgan procuren cumplir todas las reglas y protocolos y si no es necesario salir, que no lo hagan.

El presidente de la Canaco recordó que el año pasado para estas fechas se tenían prácticamente cerrados los restaurantes, bares, gimnasios, salones de eventos y cantinas, pero ahora en sesión del Consejo Estatal de Salud, en el que participó, se aprobó que al menos operaran con un 30 por ciento de aforo.

Para el representante del comercio organizado, el sector arrancó el año en una situación difícil con las restricciones por la pandemia, pero también con el “gasolinazo”, incrementos de impuestos y derechos, precios, entre otros.