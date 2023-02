Autor de mensajes es víctima de homicidio en grado de tentativa

Chihuahua.- El autor de los mensajes colocados frente a Palacio de Gobierno identificado como Jesús Esteban Quezada es víctima de homicidio en grado de tentativa, afirmó el fiscal de distrito Zona Centro, Francisco Martínez Valle.

Durante la madrugada de hoy fueron colocadas las pancartas en las con el siguiente mensaje: “Maru Campos, hace 5 meses aproximadamente en FGE investigan si hay una cuenta o Red Social o algún medio que hable de mi hasta hoy no an encontrado nada yo le afirme que sí y autoridad que saben es cuál es la razón para no decirme. Está relacionada con mi caso puede ayudarme o dudan de mi por investigar de la telepatía ya tienen pruebas FGE dice no saber nada”. (Sic).

El fiscal comentó que esta persona es parte de una investigación en calidad de víctima y que, la colocación de estos mensajes no constituye un delito.