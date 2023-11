Ausente y rebasado el INM en Chihuahua

Chihuahua.- Coordinadores de las dos principales fracciones parlamentarias del Congreso del Estado coincidieron en que el Instituto Nacional de Migración (INM) está rebasado ante la crisis migrante que atraviesa el estado, que tiene especial proyección por la situación de Mápula, región de los límites de Chihuahua y Delicias donde se encuentran varados miles.

“El Instituto de Migración ha sido ausente y yo esperaría que durante la discusión de este presupuesto que se analiza hoy en la Cámara de Diputados, salga un diputado valiente de la fracción mayoritaria de Morena que exija se le invierta dinero del Gobierno Federal al Instituto para que enfrente la crisis migrante que estamos pasando en el estado de Chihuahua”, declaró el panista Alfredo Chávez.

Chávez Madrid advirtió que en semanas llegará a las ciudades del estado la caravana migrante que viene desde Chiapas, y las autoridades no estarán listas para enfrentar la escalada del problema.

El diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la fracción legislativa de Morena, reconoció que al INM lo rebasa la situación migrante y llamó al Gobierno del Estado a sumarse para brindar ayuda.

“El Instituto de Migración está actuando, pero si usted me dice que está resolviendo a plenitud el problema, yo le diría que no, entonces por qué están ahí los migrantes de Mápula, hay muchas cosas que rebasan al Instituto y, en nada estorbaría que otras autoridades como el estado le entraran, porque se gastan hasta 42 millones de pesos, no entiendo por qué no puedan invertir en solucionar esta crisis.

Calificó de difícil y compleja la situación de la población en situación de tránsito, sobre todo de manera institucional para la Federación que ahora concentra su atención en la reconstrucción de Acapulco y regiones del Estado de Guerrero golpeadas por el huracán Otis.

“No nos caería mal, incluso a los migrantes, que el Gobierno del Estado le entrara a una responsabilidad que es concurrente y no sólo del aspecto federal, hay legislación en ese sentido, hay obligación constitucional y yo creo que todas las autoridades tenemos que abonar un poco a mitigar el sufrimiento de los migrantes y de las poblaciones que los recibe”, concluyó.