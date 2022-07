Aumenta analfabetismo en el estado

Ciudad Juárez.- Más de 700 mil habitantes del estado de Chihuahua se encuentran en situación de rezago educativo, es decir, son personas mayores de 15 años que no cuentan con el nivel de educación mínimo obligatorio y entre ellas hay más de 70 mil personas analfabetas, de acuerdo con datos dados a conocer por la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD).

Al cierre del 2021, los habitantes con rezago educativo en la entidad eran 776 mil 741, lo que equivale al 27 por ciento de la población de 15 años y más, según la estadística publicada por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), mientras que en el 2018 había 632 mil personas en esta situación, lo que representa un incremento del 22.9 por ciento.

“Una persona se encuentra en situación de rezago educativo cuando tiene 3 a 15 años de edad y no cuenta con la educación básica obligatoria o no asiste a un centro de educación formal, no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa) o es mayor de 15 años y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa)”, señala el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Al 31 del diciembre del 2021, el INEA proyectó que en el estado de Chihuahua habría una población de 15 años y más de aproximadamente 2 millones 865 mil 335 personas, de las cuales 201 mil 564 no concluyeron su educación primaria, 503 mil 317 no finalizaron el nivel secundaria y 71 mil 860 se encuentran en condición de analfabetismo.

Por lo tanto, del 2018 al 2021 Chihuahua pasó de tener el 17 por ciento de la población en situación de rezago educativo al 27 por ciento; además, la condición de analfabetismo situó al estado a nivel nacional en la posición número 23, por encima de entidades como Chiapas que registra una tasa de analfabetismo del 12.9 por ciento, de acuerdo con información de la SEyD.

“En la entidad, el analfabetismo se redujo de 4.8 puntos porcentuales en el año 2000, a 3.7 por ciento en 2010, en lo que respecta al 2021, la entidad muestra un aumento porcentual de 2.5”, señaló la dependencia educativa a partir de datos registrados en la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA.

Ante la situación, la SEyD señaló que por medio de atención a la cobertura y la calidad educativa se pondrán en marcha acciones para generar mayor acceso e inclusión, a fin de abatir el rezago educativo y la problemática en torno a la educación básica trunca, así como el analfabetismo que se registra en más de 70 mil personas.

“En este sentido, el grado promedio de escolaridad en la entidad tiene una estrecha relación con el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y de la población adulta, ya que el acceso a la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades para mejorar su calidad de vida”, indicó la dependencia.