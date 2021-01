Audio: Usa corralismo a Fiscalía para manipular proceso electoral interno panista

Tomada de Internet / Liliana Rojero Luévano

Chihuahua- La Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Liliana Rojero Luévano fue exhibida a través de una llamada que hizo a una militante del Partido Acción Nacional (PAN), en donde trata de convencerla para que vote en el proceso de selección interno a la gubernatura por Gustavo Madero Muñoz.

En el audio que circula en redes sociales, la funcionaria de la SEyD en el gobierno de Javier Corral, le dice a la militante panista que la alcaldesa con licencia y actual precandidata María Eugenia Campos Galván cuenta con dos carpetas de investigación, mismas que ya están judicializadas, por haber recibido recursos públicos como favores en la administración del ex gobernador César Duarte.

Ante las interrogantes de la hace la militante panista, en el sentido de que no hay todavía acusación formal; Rojero Luévano responde que ella confía en los señalamientos del gobernador Javier Corral, y que eso puede ser un punto que de fortaleza a otros candidatos, específicamente al Morena, de resultar Maru Campos la elegida en el proceso interno del PAN.

Llamó la atención que Liliana Rojero incluso habló despectivamente de la alcaldesa, al decir que “por ser güerita, alta y exitosa”, mantiene preferencias.

En una parte del extracto del audio, la Subsecretaria de Educación le dice, “nomás le quiero decir que esta señora (María Eugenia Campos) tiene dos procesos en puerta, ahorita están en manos del juez y eso en cualquier momento Morena se lo va sacar, cuando sea candidata; eso para mí criterio sí la hace vulnerable.

Ella me cae muy bien, esta alta, güerita, somos de la misma edad, tenemos ambas 45 años, pero si entiendo que ella es una mujer muy exitosa”, agregó Rojero.

Por su parte la militante le dice en relación a Madero, “no me convence este señor, no me cae bien, no ha hecho un buen trabajo que digamos. Son los hechos lo que hablan por ella, hasta no ver no creer”.

Entonces Rojero la increpa, “Pues sí, pero ella estuvo en la nómina secreta de Duarte, eso es un proceso que inició con una denuncia de Alejandro Domínguez y pues mire la investigación de la FGE ya concluyó, y el juez va decidir si es culpable o no.

Pero yo creo que independientemente de eso, Morena nos va estar golpeando por eso. Yo considero que la sospecha es peligrosa.

Porque el chofer de ella ya declaró que le daban de 250 a 400 mil pesos al mes, dice que entraba en la camioneta al subterráneo de la Secretaria de Hacienda, ella se quedaba en la camioneta abajo y él le entregaba los cheques donde firmaba de recibido. Son 34 los implicados que están en la nómina secreta”, mencionó.

La militante cuestionó entonces a Liliana Rojero porque hasta el tiempo de las elecciones es cuando sacaron esas acusaciones, a lo que esta respondió que fue por la captura de Duarte el año pasado y a que la estrategia de la Fiscalía del Estado, era no sacar todas las acusaciones en contra del mandatario, hasta que éste fuera detenido, para evitar que logrará evadirse.