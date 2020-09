Atraerá FGR caso de pareja atacada

Ciudad Juárez— La Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia que continuará con la investigación del atentado a la pareja de agricultores atacada en Ciudad Delicias, presuntamente a manos de elementos de la Guardia Nacional (GN), dijo ayer César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado.

El funcionario informó que Jaime Torres, el sobreviviente del ataque en el que murió su esposa, Jessica Estrella Silva Zamarripa, ya pudo declarar en relación con lo sucedido la noche del martes 8 de septiembre en la carretera Camargo-Delicias, cuando fueron atacados, después de asistir a la toma de la presa La Boquilla.

Peniche dijo que el Ministerio Público del fuero común no había citado a declarar a los elementos de la Guardia Nacional señalados en testimonios del incidente, por una cuestión de estrategia, y que los vehículos oficiales de la GN presuntamente involucrados en los hechos no presentaron impactos de bala.

“Se han recabado muchos testimonios de testigos presenciales que han aportado datos muy certeros en relación con cómo sucedieron los hechos y permite clarificar lo que se ha manejado y se ha dicho en torno a este asunto. Ya se tiene conocimiento de dónde provinieron las balas que dañaron a las dos personas; ya quedó establecido con base en las evidencias que se tienen y esto en consecuencia nos lleva a que las constancias tendrán que ser remitidas a la FGR para que ellos continúen con la siguiente etapa”, apuntó Peniche.

Dijo que la Fiscalía General del Estado entregará la carpeta de investigación a la FGR. “Ya será la FGR quien tendrá que resolver conforme a las evidencias”, señaló.

Indicó que Jaime Torres, sobreviviente del incidente, ya declaró respecto a los hechos. “Desde luego hay un gran conocimiento de los hechos que aporta él y que está concatenado con el resto de las probanzas y testimonios que se han declarado”, agregó.

El fiscal aseguró que la Guardia Nacional ha colaborado en las investigaciones a través de su Unidad de Asuntos Internos.

“Ellos mismos (GN) pusieron a disposición los vehículos y las armas; vemos disposición por parte de esa institución de llegar al fondo de los hechos”, dijo.

Indicó que hay datos en la carpeta de investigación que aún no se pueden hacer públicos, por lo que no corroboró si las armas que les entregaron a la Fiscalía General del Estado los mandos de la GN fueron disparadas, pero sí confirmó que los vehículos oficiales no presentaban impactos.