Atacan a familia en carretera; matan a hombre de 50 años y lesionan a su nieto

Madera.- Una familia que transitaba ayer por la tarde en la carretera Las Varas a Nicolás Bravo, fue atacada a balazos por un grupo armado que lesionó de gravedad a un niño de 11 años, asesinó a su abuelo y a otra persona que al momento no se identifica su grado de familiaridad.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 24 más 300 de dicha carretera, cuando las tres personas viajaban a bordo de una pick up blanca con placas del estado, cuando en dicho punto, les salió al paso el grupo armado.

Los adultos salieron de la cabina pero fueron ultimados en la plataforma de la pick up, en tanto que el menor, buscó refugiarse debajo del tablero de la pick up, aún así, recibió algunos disparos, entre ellos uno en la cabeza que lo mantiene delicado.

Los adultos, fueron identificados como Ismael S. V., de 34 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla azul, playera negra y zapatos de trabajo color café, y Arturo P. S., de 50, mismo que vestía un pantalón negro, camisa a cuadros y botas de trabajo de color café; ambas personas, tenían su domicilio en Nicolás Bravo.

Finalmente al lugar se presentó personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para recoger los dos cadáveres, en tanto que el menor, fue trasladado a un hospital para que fuera atendido.