Asesinan con crueldad extrema

La disputa territorial entre los grupos de Gente Nueva y La Línea, en las regiones sur y noroeste del estado, ha dejado 38 personas sin vida en 9 enfrentamientos ocurridos entre 2021 y el presente año.

En Madera, durante 2023, han ocurrido seis hechos violentos con 21 víctimas, mientras que sólo en la carretera a Coronado ha habido otras tres refriegas entre 2021 y este año, con 17 fallecidos.

Todos estos hechos están marcados por una extrema crueldad.

CORONADO: ESCENARIO DE 3 CRUENTOS ENFRENTAMIENTOS

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la región sur, una célula del Cártel de Juárez denominada “Los Fénix” que comanda Ricardo Arturo C. L., alias “El Piporro” o “El Fénix” y que tienen presencia en el municipio de Jiménez, pelea desde hace años por el control de López y Coronado al grupo Gente Nueva de Los Salgueiro, encabezada por Ruperto S. N., alias “El 37”.

La Línea estuvo encabezada durante varios años por Uriel C. L., alias “El Doc” o “El médico”, apodo que debía a su profesión como médico veterinario. Sin embargo, fue abatido el 18 de agosto de 2013, por lo que su hermano Ricardo Arturo, “El Piporro”, lo sucedió como líder.

“El Piporro” o “El Fénix”, fue capturado en 2015, por lo que la estructura de La Línea quedó a cargo de su cuñado Gibrán R. S., alias “El mocho” o “El Fresa” y de su hermana, Daniela C. L., alias “La Reina del Sur”.

Aunque estos dos últimos fueron detenidos en mayo de 2020, “El Piporro” ya había obtenido la libertad y retomó el liderazgo de la organización ordenando diversos ataques sus contrarios e incluso a corporaciones policíacas.

Por el bando del Cártel de Sinaloa, es la agrupación de los “Los Salgueiro”, fundada por el ahora detenido Noel “El Flaco” Salgueiro Nevárez, la que domina la zona de Parral, Allende, Santa Bárbara, Matamoros y Valle de Zaragoza, extendiendo su influencia hasta Guadalupe y Calvo, Balleza y Guachochi.

Aunque en 2022 la estructura sufrió duros golpes con las capturas de José Brian S. Z., alias “El 90”; Efrén S. G., alias “El Maniaco” y Antonio Leonel C. M., alias “El 300” u “Obama bin Laden”, la estructura que actualmente lidera Ruperto S. N., aún tiene un fuerte control en todo el sur del estado.

Han sido múltiples los hechos vividos en esta región, como la balacera de 4 horas ocurrida en Jiménez tras la captura de “El Mocho” y “La Reina del Sur”, que dejó a un agente de la Policía Estatal sin vida.

Sin embargo destacan tres enfrentamientos que tuvieron lugar en el municipio de Coronado, los cuales no sólo comparten escenario, sino también la crueldad con la que las víctimas fueron asesinadas pues ha habido varias personas decapitadas.

EL 6 DE JUNIO MUEREN 7

Hace apenas unos días, el 6 de junio, siete sujetos fueron ejecutados en una balacera registrada a la altura del entronque San Juan Villa López. Hasta el momento han sido identificados Luis Ángel M. Q., de 36 años; José Ángel S. C., de 32 años; Saúl B. B., de 29 años e Iván Norberto L A., de 35 años.

El día de los hechos fueron localizados cinco cuerpos sin vida, además de un lesionado, el cual perdió la vida al día siguiente. Además, la FGE confirmó el hallazgo de otro cuerpo cerca del lugar de la balacera.

La autoridad también informó que fueron asegurados siete vehículos, uno blindado y dos calcinados, así como múltiples casquillos de diversos calibres y una granada. Mientras que el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, declaró que el hecho era atribuible a la disputa entre estos dos grupos antagónicos.

ABATIERON A “EL RAYO” Y OTROS 3 EN JUNIO DE 2022

El 19 de junio del año pasado, un “topón” entre ambas agrupaciones dejó como saldo cuatro personas sin vida, dos de ellas decapitadas, en el tramo que conduce de Coronado a Allende.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Román M. Y., de 21 años; Miguel Ángel M. M., de 34 años; Luis Enrique C. H., de 29 años y Carlos Antonio H. A., de 42 años de edad. El entonces fiscal, Roberto Fierro Duarte, confirmó que entre ellos se encontraba “El rayo”, “El 10” o “Poche”, supuesto sucesor de Antonio Leonel C.M., alias “El 300” en la línea de mando del grupo de Los Salgueiro.

A raíz de este hecho, los seis policías y el comandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Coronado, renunciaron a sus cargos. Desde entonces, la localidad ha requerido del apoyo de fuerzas estatales y federales para salvaguardar la seguridad de la población.

MATARON A CINCO EN 2021; TRES DECAPITADOS

El 14 de febrero de 2021, cinco civiles armados fueron asesinados en otra refriega sobre la carretera que conduce de este municipio a Jiménez. Tres de las víctimas también fueron decapitadas y sus cabezas colocadas sobre una camioneta Suburban.

La balacera ocurrió cerca de las 14:45 horas, a la altura del Ejido Zapata y se prolongó por media hora. Al arribar, las autoridades localizaron los cuerpos, así como tres vehículos siniestrados.

HAN MUERTO 21 EN MADERA ESTE AÑO

La disputa que mantienen el grupo de “Los Jaguares” y “La Línea” en Madera ha cobrado la vida de 21 personas en seis diferentes hechos ocurridos en el presente año, de acuerdo con los datos oficiales emitidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los datos de inteligencia señalan que diversas células de La Línea provenientes de Nuevo Casas Grandes y Gómez Farías bajan hasta Madera para hacer frente al grupo del Cártel de Sinaloa o “Chapos”, creado por Francisco A. M., alias “El Jaguar”, quien fue detenido en 2021.

EL 7 DE JUNIO HUBO SIETE MUERTOS

El miércoles la FGE informó sobre el hallazgo de siete personas sin vida en sobre el camino que conduce de Chuhuichupa a la Norteña, tras recibir reportes de un enfrentamiento entre civiles armados.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron primero a un masculino sin vida con heridas de arma de fuego, que portaba vestimenta camuflajeada y chaleco táctico.

Posteriormente, a unos 30 metros de distancia, sobre parapetos de piedra, se ubicaron cuatro cuerpos de personas del sexo masculino, también con heridas de arma de fuego y vestimenta táctica. Horas más tarde, ubicaron otros dos cadáveres.

En el lugar se aseguró un arma larga calibre .223; un chaleco balístico con sus placas; un chaleco porta cargadores; cinco cascos balísticos; cartuchos percutidos de diferentes calibres; 143 cartuchos útiles calibre 7.62X39; 12 cargadores para calibre 7.62X39 y cuatro cargadores para calibre .223., desabastecidos.

EL 7 DE MAYO ENCONTRARON 3 MUERTOS; DE UNO SÓLO HALLARON LA CABEZA

En el ejjido de Aserradero El Dos, ubicado cerca de la carretera que conduce de la cabecera municipal a El Largo Maderal, se registró una balacera en la que murieron tres personas, pero de una de ellas sólo se encontró su cabeza.

Elementos de la AEI que atendieron el hecho localizaron la extremidad cefálica de un hombre de aproximadamente 30 años; además encontraron los cuerpos de dos masculinos, uno de ellos semi calcinado.

Además, se aseguraron dos vehículos quemados, una granada de fragmentación detonada, 350 casquillos calibres 7.62 x 39, .223, 9 mm y 50 y dos cargadores desabastecidos calibre 7.62 X 39.

HUBO CINCO MUERTOS EN DOS EVENTOS EL 20 DE ABRIL

El 20 de abril se registraron dos hechos más en la región de El Largo Maderal que dejaron cinco muertos en total. El primero de ellos ocurrió en el poblado denominado Año de Hidalgo, donde tres personas fueron abatidas, mientras que el segundo hecho tuvo lugar en el entronque Laguna Alta y Las Margaritas, donde hallaron a dos personas del sexo masculino sin vida.

En el poblado Año de Hidalgo, a la altura del kilómetro 22+900 de la carretera Madera a El Largo, personal de la Fiscalía localizó los cuerpos de tres hombres con múltiples heridas, quienes fueron identificados como Jesús Domingo C. S., de 49 años; Jesús Y. D., de 31 años y Lorenzo Eduardo B. G., de 19 años.

El otro hecho ocurrió en el entronque a Laguna Alta y Las Margaritas, donde fue encontrada una pick up color rojo, modelo 1999, sin placas y en su interior dos masculinos sin vida, con laceraciones y hematomas en diversas partes. Las víctimas fueron identificadas como Roberto C. S., de 64 años y Máximo C. S., de 59 años.

EL 9 DE MARZO ENCONTRARON UNA PERSONA DECAPITADA

El 9 de marzo se confirmó la localización de una persona decapitada dentro de una camioneta de la marca GMC, la cual contaba con blindaje artesanal y estaba completamente calcinada.

EL 8 DE MARZO LOCALIZARON 5 CUERPOS

El pasado 8 de marzo también se vivió una jornada violenta en aquel municipio, que cobró la vida de cinco personas, de las cuales cuatro tenían reporte de ausencia tras haber sido levantadas desde el 26 de febrero en el Rancho Huaca.

El hallazgo se dio en un predio próximo a la cabecera municipal de Madera. Las cuatro personas levantadas respondían al nombre de Reyes Uriel Girón Ruiz, de 26 años; Ossiel Moran, de 25 años; Marco Disan Rascón Mendoza, 50 años, y Miguel Ángel Mendoza Domínguez, de 68 años. La quinta víctima fue identificada días después como José Luis C. Y., de 47 años.

De acuerdo con información emitida por el propio César Jáuregui, en aquella zona existe una confrontación constante entre “Gente Nueva del Jaguar”, afín al Cartel de Sinaloa y de La Línea, vinculada al Cártel de Juárez, que buscan el control del territorio, el trasiego de la droga, así como la tala clandestina.

Hace unos días, se realizó la sesión de la mesa de seguridad en Madera en donde se presentó un diagnóstico de la situación actual de esta zona, así como la revisión de las estrategias que hasta el momento se han desplegado y su efectividad. También, se llegaron a acuerdos relevantes como el rediseño del plan de seguridad y acciones a seguir en estricta coordinación entre los diversos órdenes de gobierno.