Asesinan a 282 mujeres en tres años en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Durante la administración del gobernador Javier Corral y desde la implementación del registro estatal por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas del Delito (Ceave), han asesinado a 282 mujeres.

De esa cifra, solamente cinco han sido tipificadas como feminicidio, debido al desconocimiento de la Ley y a la falta de capacitación por parte del Ministerio Público, afirmó Concepción Cruz, titular de Registro Estatal de Víctimas de la Ceave.

“Nosotros no podemos cambiar los delitos, sólo los reconocemos y hacemos las estadísticas; tendrían que ser muchos más casos los tipificados, pero no ha sido así”.

Además de los cinco feminicidios reconocidos, se atiende a 19 víctimas indirectas, que son los familiares, a quienes también se les aplica un protocolo especial para ayudarles a superar los problemas que trae consigo la muerte de su ser querido.

La funcionaria estatal comentó que la atención a la violencia de género ha fallado por parte de todas las instituciones, “tenemos que visibilizar que hay una grave violación hacia los derechos de las mujeres y eso debe ser atendido”, dijo.

Concepción Cruz refirió que se ha comprobado en los casos presentados que, gran parte del problema inicia con violencia familiar, debido a que hubo denuncias previas no atendidas, no identificadas o no validadas socialmente.

Aunque desde el 13 septiembre de 2017 se aprobó por el Congreso del Estado la tipificación del feminicidio, en el que se contemplaban 80 años de prisión para los homicidas, dijo que los asesinatos de mujeres en su gran mayoría siguen siendo catalogados como un homicidio más, a pesar de que muchos cuentan con las agravantes necesarias para ser considerados como un hecho de odio contra las mujeres.

“Aquí está fallando la Fiscalía, el Ministerio Público y los tribunales, por eso la lucha social que se ha emprendido desde hace años ha buscado que estos delitos sean vistos de manera distinta y como lo marca la ley”.

La titular de Registro Estatal de Víctimas de la Ceave consideró que no basta con tener leyes, sino que el principal reto para quienes tienen que operarlas es conocerlas a detalle y aplicarlas.