Asegura fiscal que fugitivo será detenido

Ciudad Juárez.— El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, aseguraron que la búsqueda de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, no se ha debilitado a pesar de que el trabajo ha sido difícil debido a las condiciones de la sierra.

“Consideramos que sí o sí lo tenemos que detener, eso es lo único que te puedo decir, no te puedo decir si ya lo tengo ubicado porque no te debo de decir eso, pero es sí o sí lo vamos a detener y lo he dicho varias veces, es difícil las condiciones en las que se nos está presentando pero no va a ser imposible”, enfatizó el fiscal.

Dijo que la búsqueda del presunto líder criminal se realiza de manera coordinada con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía.

Gilberto Loya Chávez aseguró además que los operativos se han fortalecido, no sólo a nivel local en Cerocahui, sino a nivel municipal en Urique, en Bocoyna, en Mahuarichi, en todo el estado, el país e incluso a nivel internacional.

“En lugar de debilitarse se ha fortalecido la búsqueda de esta persona, tal vez se ha mencionado menos en los medios de comunicación, pero el despliegue que tenemos en la zona cada vez es más robusto, no sólo por la autoridad estatal sino también por el reforzamiento de fuerzas especiales de la Sedena, inclusive de la Marina y de cómo se ha ido desplegando este operativo en la zona”, mencionó.

Dijo que, aunque no se ha logrado la detención del objetivo principal, se ha debilitado su fuerza en la zona con la detección de otros objetivos prioritarios dentro de la misma zona que trabajaban con él en la organización, y se les han asegurado armas y vehículos con reporte de robo.