Asegura concesionario que votación no fue para aumento

Chihuahua— “Lo que se votó fue un proyecto que presentó la Dirección de Transporte, pero no fue para que se diera un alza a la tarifa”, comentó Juan Gómez, quien fue uno de los consejeros que el miércoles en la sesión del Consejo Consultivo de Transporte votó a favor de la propuesta de que la tarifa quedara en 11 pesos para Juárez, 10 para Chihuahua y nueve para el resto del estado. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini, comentó que su voto fue en contra, ya que no se presentaron sugerencias de mejora del servicio.

Durante la sesión, la Dirección de Transporte expuso una propuesta y un balance de la situación del transporte en la actualidad, donde se contemplaban los factores a tomar en cuenta para dar un incremento. En el orden del día de la reunión no estaba proyectado votar esta iniciativa, pero se decidió pedir una votación para saber si la respaldaban los 11 consejeros que estaban presentes. El resultado fue de cinco a favor, cuatro en contra y dos se contaron como abstención.

Los votos en contra fueron de Santini, quien dijo que no apoyará propuestas que no incluyan compromisos de parte de los concesionarios. En este mismo sentido, Fernando Hinojos, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), explicó que votó en contra porque le preocupaba que se fuera a tomar la votación como la postura oficial del Consejo, además de que no estaba en el orden del día. “Nos preocupaba que luego la fueron a tomar como la votación oficial”.

Sobre este tema, la regidora Hanoi Aguilar, quien también votó en contra, apuntó que los ciudadanos no pueden pagar un incremento, además de que la sesión no era para votar iniciativas. Dijo que se les debe preguntar a los ciudadanos qué esperan del transporte y qué justificaría su aumento. El cuarto voto en contra fue de Julio Chávez, de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Los votos a favor, además del de Juan Gómez, quien enfatizó que el voto no era para apoyar el aumento sino un modelo o propuesta para trabajar en ella, fueron de Francisco Lozoya y de Iván Rubio, de parte de la CTM. Rubio sostuvo que les gustó la propuesta pero que están conscientes de que debe haber mejoras en varios rubros como la frecuencia de paso, pero también en la cobertura de las rutas. El otro voto a favor fue de quien presentó la propuesta. El secretario de Hacienda, José Granillo, quien asistió de manera virtual, no emitió voto y la rectora de la UTCh se abstuvo.