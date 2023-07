Asegura Bonilla que fallo del relleno sanitario será a favor de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, manifestó confiar en que el fallo de la jueza en el caso de los amparos contra la construcción del Relleno Sanitario Metropolitano Mápula, será a favor de los chihuahuenses.

Tras el aplazamiento de la audiencia constitucional a realizarse el próximo 18 de agosto, dijo que aunque se revisan alternativas por la urgencia de dar el servicio de recolección de basura y el destino final de los desperdicios, la idea es mantener y defender el plan original en la zona de Mápula.

“Hemos entregado todos los estudios y se asegura que no hay afectación ambiental; estará también la planta separadora de residuos. Entonces no hay motivo para que no se pueda realizar el relleno”, comentó él alcalde.

También recordó que en Sesión de Cabildo, los regidores del Ayuntamiento aprobaron por mayoría el apartar recursos del Presupuesto de Egresos del próximo año, a fin de que se cuente con suficiencia para la construcción del relleno sanitario.