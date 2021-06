Arremete Loera vs IEE

Ciudad Juárez— El representante de la coalición Juntos Haremos Historia, Juan Carlos Loera de la Rosa, arremetió ayer contra el Instituto Estatal Electoral (IEE), a cuya presidenta, Claudia Arlett Espino, acusó de reunirse con la cúpula empresarial del estado horas antes de la jornada electoral del 6 de junio.

Loera señaló también que hubo “guerra sucia”, compra de votos, intervención de los “poderes fácticos” de la entidad y exceso de hasta 50 millones de pesos en la campaña de la panista María Eugenia Campos Galván, entre otras presuntas irregularidades.

“Quiero lanzar una pregunta a la presidenta del IEE (…) ¿A qué acuerdos llegaron en esa reunión? Porque previamente los dirigentes de estas cúpulas habían hecho el llamado a votar por la candidata del PAN. Es como si un día antes se hubiera juntado con El Barzón, por ejemplo”, reclamó.

“¿Cuáles son los acuerdos a los que llegaron, con los que se creen los nuevos dueños de Chihuahua? Si deliberadamente acordaron que se inhibiera la votación. Esas respuestas las tiene que dar la presidenta del IEE, pero también la compra de votos por cuenta del PAN fue manifiesta, generalizada y descarada, y el IEE no hizo nada para impedirla ni documentarla”, agregó.

El contendiente también señaló que no haría posicionamientos sobre los resultados preliminares, que lo ubican en segundo lugar, detrás de Campos Galván, pero agregó que en Morena estarían “los mejores aliados para procurar todo el bienestar de los chihuahuenses”.

Loera leyó su mensaje en un salón del hotel Real Inn –utilizado desde el domingo como sede de su campaña-, donde estuvo acompañado de su equipo y de candidatos de la coalición, como el alcalde con licencia de esta frontera, Armando Cabada.

El aspirante insistió también en que irregularidades como la apertura tardía de casillas en Juárez obstaculizaron la votación en secciones de “barrios y colonias”, donde además se multiplicó sin explicación el número de casillas “contiguas” –adicionales a la “básica”-, por lo que los electores debían buscarlas.

“Quiero señalar que el INE (Instituto Estatal Electoral) y el IEE no estuvieron a la altura de las circunstancias, y voy a poner algunos ejemplos: hubo una campaña plagada de mentiras, de guerra sucia, de falsedades, difamaciones, acoso, hostigamiento, al punto de que, por evitar tragedias, hubo una parte del estado donde de manera responsable, yo no me aparecí, por las amenazas recibidas”, dijo sin mencionar la región agrícola donde se registró el conflicto por el agua del río Conchos.

“Hemos preparado (…) una denuncia en la que probaremos que la candidata del PRI, PAN y PRD se excedió por mucho, hasta 50 millones de pesos, en los gastos de campaña; hubo carretadas de dinero por todas partes, compra de voluntades y, al mismo tiempo, un ataque sistematico contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, agregó.

De acuerdo con el PREP, Loera obtuvo el 31 por ciento de las preferencias, contra el 43 por ciento obtenido por Campos.

