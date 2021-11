Arrastra FGE déficit de 50% de agentes

La Fiscalía General del Estado (FGE) enfrenta un déficit del 50 por ciento de elementos investigadores. Aunado a ello, al menos un tercio de la plantilla laboral carece de base, lo que implica la renovación de contratos cada seis o 12 meses, dio a conocer el fiscal general del estado, Roberto Javier Fierro Duarte.

El abogado explicó que actualmente se cuenta con mil 380 investigadores distribuidos en las cuatro fiscalías de Distrito, por lo que se requiere duplicar la cantidad de elementos para contar con alrededor de 2 mil 700 elementos.

“El déficit está en cuanto a los policías, debemos de tener alrededor de entre ocho y 10 policías por cada mil habitantes y estamos teniendo cinco. Es muy bajo, es el déficit más fuerte”, dijo.

En la Fiscalía de Distrito Zona Norte cada agente del Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad un promedio de 581 carpetas de investigación por homicidio doloso, indica un documento publicado por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) denominado “Situación actual y propuestas en materia de seguridad y justicia”.

No se dan abasto

Ciudad Juárez cuenta con una tasa anual de 84.3 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes a julio de 2021, señalan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con Ficosec, ese mismo mes el porcentaje de impunidad subió al 95.3 por ciento, es decir, menos del cinco por ciento de los responsables de estos asesinatos son sentenciados.

Chihuahua obtuvo un valor de 97.3% de impunidad por encima del promedio nacional de 92.4%, quedando en quinto lugar de mayor impunidad del país, según México Evalúa.

En el año 2016, Ciudad Juárez se colocó en el lugar número 37 del ranking de ciudades más peligrosas del mundo –que usa la tasa de homicidio doloso como indicador–, mientras que en 2017 subió al lugar 20, en el 2018 al quinto, en el 2019 al segundo y en el 2020 se colocó en tercer lugar mundial, señala el análisis de Ficosec.

“Por diversas causas relacionadas con la impunidad, el crimen organizado, la debilidad institucional y el poco valor que se le da a la vida y a la dignidad humana, el estado de Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional en atrocidades documentadas, principalmente de tortura, fosas clandestinas, violencia contra migrantes, asesinato contra mujeres con crueldad extrema y masacres, según reportes de la organización Causa en Común”, establece el documento.

La misma situación de acumulación de carpetas ocurre en otras unidades de investigación, indica el análisis de Ficosec.

El Centro de Operaciones Estratégicas (Unidad de Narcomenudeo) tiene un rezago aproximado de 11 mil carpetas que datan desde el 2017. Cada ministerio público tiene más de 500 carpetas en investigación.

Servicios Periciales de la Fiscalía en la Zona Norte cuenta con más de 10 mil solicitudes pendientes de dictamen pericial desde el 2017 por falta de personal y equipo. De las 6 mil 354 carpetas iniciadas en 2020, el 53% no fueron judicializadas por diversos motivos, entre ellos, la falta del dictamen pericial, según se indica.

Sin certeza laboral

La FGE cuenta con 6 mil 575 elementos en todo el estado, entre los que se incluyen policías, ministerios públicos, personal de los Centros de Reinserción Social para Adultos y administrativos, entre otros, informó Sahira Castro, vocera de esa representación.

Dijo que de esa cantidad, 2 mil 055 personas no tienen plaza, es decir, trabajan bajo contratos temporales.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) cuenta con mil 380 policías en toda la entidad, de los cuales 477 son los que laboran con contratos eventuales, detalló la portavoz.

Los agentes que están bajo esta situación aseguran que se sienten inseguros ya que pese a los riesgos que enfrentan diariamente al realizar su trabajo, no pueden ofrecerle una estabilidad a su familia, ni siquiera un buen servicio médico.

“Yo tengo tres años cumplidos y realmente no pensaba en que me tocara rápido (obtener la plaza), ya que hay compañeros que tienen más que yo y están en la misma situación, pero sería de mucha ayuda que nos dieran la base porque pues no estoy haciendo antigüedad en mi carrera policial y así hasta se sentiría uno más seguro ya pensando a futuro y más que nada por la familia”, mencionó un agente ministerial entrevistado por El Diario, de quien se omite su nombre.

Continuó: “Eso nos ayudaría mucho y pues también el servicio médico, sería bueno que nos beneficiaran ya que actualmente tenemos el Ichisal, que en realidad es como el Seguro Popular o algo así, pero por lo pronto sí nos ayudaría mucho la base”.

Dijo que para ser policías investigadores tuvieron que cursar al menos una licenciatura, además de la academia de la FGE, sin embargo no se les da el mismo trato que a otros empleados estatales como los maestros o los empleados de la Junta de Agua, quienes reciben servicio médico en Pensiones Civiles del Estado.

Se compromete Estado

El fiscal Fierro Duarte dijo que en el ejercicio del presupuesto del próximo año se contemplan varias academias para incrementar la fuerza laboral, pero además se busca dignificar el trabajo de los agentes, lo cual fue un compromiso de la gobernadora María Eugenia Campos.

“Si bien es cierto que estamos en un estado que no tenemos dinero, como lo dijo la gobernadora, también lo es que a lo mejor en prestaciones sí podemos apoyar, sí podemos generarles mejores formas y recursos. Vamos a basificar a esos 2 mil 055 elementos que tenemos en la Fiscalía, los cuales están con contratos eventuales, contratos de cada seis meses, cada 12 meses. Al darles la base ya también les damos seguridad y certeza jurídica”, puntualizó.

Dijo que además sostuvo una plática con el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para realizar un convenio en que se ofrezcan becas a los trabajadores de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), e hizo un llamado al sector empresarial para sumarse al proyecto.

Entre las propuestas para mejorar la seguridad que detalla el documento publicado por Ficosec también se incluye establecer una estrategia de desarrollo policial que integre un incremento y reingeniería del estado de fuerza, depuración, dignificación, capacitación, especialización, equipamiento, certificación y modernización de la corporación.

