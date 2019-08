Arranca primaria de Chihuahua ciclo con sólo 3 maestros

Chihuahua.- Esta mañana durante el arranque de este nuevo ciclo escolar, padres de familia de la escuela primaria Belisario Domínguez se manifestaron al exterior del plantel para denunciar la falta de maestros solicitando.

Solicitaron al titular de la Secretaría de Educación, Carlos González Herrera, atienda de manera urgente esta situación que año con año les causa problemas en la educación de sus hijos.

En este sentido, Geraldi Domínguez, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia dijo sentirse inconformes con el Gobierno por no solventar la falta de personal para que dicha institución funcione de manera adecuada.

“Ahorita nada más hay tres maestros, nos faltan otros tres, nos falta conserje desde el año pasado”, manifestó, seguido de informar que para poder sacar adelante la educación de los infantes, son los maestros quienes se ven a la tarea de dividirse los grupos.

Agregó que pese a que los maestros han hecho hasta lo imposible para velar por la educación de sus hijos, es a consideración de los padres de familia que es muy pesado para ellos que tengan dos grupos y no se les brinde la educación adecuada.

En este tenor, denunció que otra de las denuncias que hay dentro de la primaria es la falta de un conserje que pudiera ser el encargado de mantener la limpieza de las aulas, además de informar que apenas en este inicio escolar, la SEyD mandó un maestro de educación física, pues recordó que por años las propias maestras son quienes también hacen la labor de activación física.

Asimismo, mencionó que a pesar de que la directora del plantel, Julieta Herrera, ha escuchado sus demandas, los padres de familia mantienen el interés de recolectar firmas para exigirle al Gobierno acabar con dicho problema, señalando que es la Secretaría de Educación quien no muestra interés en apoyarlos.

Finalmente, la presidenta de la Sociedad de Padrea de Familia urgió al Gobierno del Estado para que a través de la Secretaría de Educación manden todo completo y que entiendan la postura de los padres de familia en que están en total desacuerdo en que se pretenda cerrar la primaria.