Arranca Marcha del Hambre en Bocoyna; buscan encuentro con AMLO

Bocoyna.- La marcha del hambre de al menos 20 comunidades indígenas de Bocoyna y Guachochi arrancó esta mañana previo al evento que tendrá el presidente Andrés Manuel donde buscarán una acercamiento para exigirles los programas de Bienestar que no llegan a todos.

Los manifestantes marchan con pancartas con las consignas “Tenemos Hambre”, “Fuera Loera”, “Primero los pobres, no mentiras”.

Isidro Rodríguez representante de las comunidades denunció que los apoyos de distintos programas federales no les han llegado, a pesar de los supuestos acuerdos con el Delegado Juan Carlos Loera, de quien pidieron su destitución.

Alrededor de una centena de personas indígenas esperan así el paso del Presidente de la República a quien entregarán sus peticiones.

“Tenemos un problema con apoyos para mujeres que ya no tienen niños en la escuela, que ya no reciben el apoyo que antes era PROSPERA, hay otras que tienen tres hijos estudiando y les llega nada más para uno”, detalló.

Manifestaron que los empleos temporales del programa Sembrando Vida tampoco se han cumplido a cabalidad como ya se había signado con los representantes federales en Chihuahua.

Añadieron que incluso han sido amagados por realizar este tipo de movilizaciones.