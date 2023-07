Arde relleno sanitario en Chihuahua

Chihuahua.- Casualmente, en medio de la controversia desatada por el proyecto del nuevo Relleno Sanitario en Mápula, ayer ardió el que está aún vigente en la zona aledaña a Romanzza, el cual fue controlado por elementos del cuerpo de bomberos luego de cinco horas.

El coordinador de gabinete del ayuntamiento, Arturo García Portillo, comentó que no hay la impresión de que el incendio haya sido generado intencionalmente, aunado a que todavía no cuentan con peritaje de las causa.

Resaltó que las primeras acciones se concentraron en contener y tener bajo control el fuego que amenazaba zonas urbanas.

“No tenemos esa impresión, no se ha hecho el peritaje y como casi no hay gente a la hora en que empezó el fuego, porque salen de trabajar al mediodía, pues no tenemos reporte de movimientos sospechosos”, comentó vía telefónica. García Portillo expresó que el fuego fue reportado a los números de emergencias alrededor de las 16:20 horas de ayer, y que, gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos, apoyado con policías municipales, e incluso con personal de la JMAS, a las 20:30 horas el fuego en la celda dos ya estaba contenido y controlado.

Refirió que las primeras acciones que llevaron a cabo fue controlar las llamas mediante tierra y agua, ya que el viento de la tarde estaba generando que la lumbre se extendiera.

“Este tipo de incendios, aunque nunca tenga llamas, puede seguir prendido sin que se vea", comentó el funcionario, precisando que las labores para sofocarlo en su totalidad podrían durar varias horas más.

Respecto a qué habría sido la causa principal o el generador del fuego, el funcionario municipal comento que no tienen un peritaje preciso aún, pero que las primeras impresiones son de que fue por algo conocido como “efecto lupa”.

Lo anterior, es que restos de vidrio reflejaron el sol y esto generaría las llamas que se extendieron en la celda dos.

Otra de las posibles causas es que, en la basura incendiada, la cual es calificada como superficial, estuvieran restos de material flamable, el cual con el calor hizo combustión, y por consiguiente empezó el fuego.

En lo que respecta al tipo de basura que fue consumida por el fuego, Arturo García Portillo explico que es del tipo orgánica e inorgánica, ya que en este relleno sanitario, y el cual tiene ya poco tiempo de vida útil, no cuentan con los procesos necesarios para la separación de basura.

En cuanto a la cantidad de basura que fue consumida o el espacio que ocupaba, el funcionario municipal comento que no era posible cuantificar el dato en ese momento.

Para controlar y sofocar el fuego, cuatro horas después habían sido requeridos 2 cisternas (bomberas), 3 dompes, 2 cargadores frontales (manos de chango), 1 tractor d8, 1 retroexcavadora, 1 tractor d5 y 5 pipas con agua, pertenecientes a la Jmas y a obras públicas, todo esto operado por 18 personas.

Por la tarde, en el momento que el fuego estaba más vivo, la enorme columna de humo fue percibida en gran parte de la ciudad, en específico al norte.

El mal olor generado por la basura quemada, invadió las colonias aledañas e incluso pudo percibirse en zonas del norte de la ciudad.

Este mal olor era producido cada que los encargados de sofocar el fuego, debían de remover los montículos de basura.

Cabe destacar que el proyecto del basurero metropolitano Mápula, está detenido por una serie de amparos promovidos ante el Poder Judicial de la Federación, por lo que el 18 está prevista que se lleve a cabo la audiencia constitucional para ver si procede el proyecto o no.