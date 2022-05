Aprueban Reforma Judicial... con una traición por bando

Chihuahua.– Con 22 votos a favor y 11 en contra, el Congreso del Estado aprobó en lo general la Reforma Judicial que establece nuevas modalidades de elección de magistrados y reelección de Consejeros de la Judicatura.

Luego de un intenso debate y exposición de votos razonados a favor y en contra, se logró la mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras partes del total de los diputados, por tratarse de una reforma constitucional.

A favor votaron los 15 diputados del PAN, cinco diputados del PRI, uno de Movimiento Ciudadano y el determinante voto de la diputada Deyanira Ozaeta, del Partido del Trabajo, quien llegó a la diputación por segunda vez en alianza con Morena.

En contra votaron los 10 diputados de la fracción legislativa de Morena y la diputada de Movimiento Ciudadano Ilse América García, en contrasentido de su coordinador. El grupo tomó la tribuna previo a la votación.

Con el voto de las dos terceras partes del pleno (total de los diputados presentes en la sesión), los magistrados y magistradas del Poder Judicial serán elegidos a través de ternas que dependerán del voto de representantes comisionados pertenecientes a cada uno de los tres poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Posiciones a favor y en contra

Luego de que el diputado panista Alfredo Chávez, vocal de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, leyera el dictamen y previo a la votación en su sentido general, diputados de tres fracciones tomaron la palabra para exponer el razonamiento de su voto.

La secretaria de la Comisión, Adriana Terrazas, de Morena, cuestionó el daño que a su ver generaría la reforma porque el dictamen no incluyó la opinión de los miembros del Poder Judicial.

En tanto que Gabriel García Cantú, del PAN, recordó que con la aprobación se eliminarán las prácticas ‘endogámicas’ al interior del Poder Judicial y se permitirá a los otros poderes elegir perfiles externos.

Ilse América García, de Movimiento Ciudadano, señaló que la reforma rompe con la paridad de género en el Poder Judicial y criticó la reelección de los consejeros de la Judicatura. El coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada, acusó de que el dictamen se realizó tomando en cuenta filias y fobias políticas y lleva dedicatorias personales.

“Es una incongruencia venir a exponer aquí en tribuna una serie de argumentos que no formaron parte, insisto, de una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena en el cual solicitaron turno simplificado, justamente para que se debatieran en la Comisión de Gobernación, y que ahora porque justamente eso no prosperó, se vengan a hacer referencias imprecisas de que este diálogo se trata de construir una post verdad, justamente porque a quien le interesaba que le tocara algo, y no le tocó, es al diputado De la Rosa”, dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, luego de que el morenista Gustavo de la Rosa le reprochara su voto y el de la diputada Ozaeta a favor de la reforma.

Reservas

Luego de la votación se presentaron reservas entre las cuales destacan que la primera magistratura pendiente se ocupará por externos al Poder Judicial y la segunda se elegirá por mayoría.

A partir de la Reforma, los consejeros de la Judicatura podrán ser reelectos por un período y los magistrados y magistradas (que son electos por 15 años) que aspiren a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia deberán contar con una antigüedad de por lo menos siete años en el cargo.

Se ‘fractura’ bancada de Movimiento Ciudadano

Con el sufragio contrario entre sus miembros y antagonismos en la exposición de voto razonado, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) reflejó una fractura interna que componen una bancada compuesta por dos miembros.

Mientras la diputada América García de MC condenó la Reforma al Poder Judicial del modo como la propuso Acción Nacional y diputados aliados del PRI y PT, otro de sus promotores, el coordinador de la llamada ‘bancada naranja’, Francisco Sánchez, avaló en tribuna la propuesta por Mario Vázquez, diputado coordinador de Acción Nacional.

Sánchez Villegas indicó que se propusieron varias reservas a tomar en cuenta, sobre todo precisiones en el proceso de selección, y adelantó que su voto será a favor de la reforma tal como se aprobó en las comisiones.

Esto podría derivar en una separación de la bancada de Movimiento Ciudadano, y en caso de que América García se uniera a Morena, Sánchez se quedaría solo y el número de bancadas en el Poder legislativo pasaría a ser de cuatro a tres.

De acuerdo con el reglamento, no puede haber bancadas compuestas por el o la titular de una diputación, el número mínimo es de dos miembros, por lo tanto desaparecería Movimiento Ciudadano como bancada y con ella todas las prerrogativas económicas de las que en la actualidad goza.

Hasta el momento América García no ha confirmado su adhesión a la fracción de Morena y Francisco Sánchez, quien también es líder estatal de Movimiento Ciudadano, no ha emitido una postura sobre la situación de la bancada.