Aprueban ingresos por 264 millones de pesos

Nuevo Casas Grandes.— El Municipio de Nuevo Casas Grandes estima que para 2023 tendrá percepciones por 264 millones con 398 mil pesos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada este lunes por los regidores del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria que tuvo una duración de 3 horas.

Con la Ley de Ingresos del próximo año, que ya fue enviada al Congreso del Estado para su aprobación, Nuevo Casas Grandes tendrá un aumento de casi el 6 por ciento respecto a la aprobación el año pasado, en que se definieron 248 millones 348 mil 100 pesos de ingresos para el Municipio.

Este aumento del 6.46 por ciento en el Presupuesto de Ingresos, se da a pesar de que se consideró eliminar diversos conceptos que se habían autorizado para este 2022, como el Derecho al Alumbrado Público (DAP), que representó un descalabro para el sector comercial que en algunos casos, pagaban más en el recibo por ese gravamen que por el propio consumo, generando airadas reacciones.

“Este año estuvimos revisando con lupa cada punto en el Anteproyecto de la Ley de Ingresos, no queríamos tomar alguna decisión mal planificada, así que estuvimos discutiendo el documento por horas y consultando, hasta que definimos una postura en cada apartado y consideramos que se logró un presupuesto responsable”, señaló uno de los regidores que integraron la sesión extraordinaria del lunes.

Así, con más de 16 millones de más en relación al presupuesto de este año, para el 2023 se espera captar más de 264 millones de pesos, entre ingresos por ventas de bienes y servicios, incentivos, transferencias, cuotas, financiamientos y otros.

Sin sorpresas

Por último, se destacó que Nuevo Casas Grandes no aumentará su impuesto Predial y tampoco cobrará un recargo sorpresa como en este 2022, donde los ciudadanos cumplidos fueron los que más perdieron, pues el descuento del 15 por ciento para los contribuyentes de enero quedó anulado por ese gravamen extra que a la vez, no le será devuelto al ciudadano, mientras que los no cumplidos, quedaron libre de ese cargo cuando el Congreso del Estado eliminó el cobro.