Aprueba IEE plebiscito para alumbrado de Chihuahua

Chihuahua— El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral aprobó procedente la convocatoria a plebiscito, con el que se buscará la opinión de la ciudadanía sobre el proyecto de alumbrado público de la ciudad de Chihuahua, por lo que la resolución será enviada al Gobierno del Estado y al Congreso para solicitar una ampliación presupuestal.

El ejercicio ciudadano se encuentra presupuestado en 8 millones 908 mil, 782.25 pesos, recursos que tendría que aprobar el Congreso del Estado, de lo contrario, el IEE tendría que contemplarlo en el gasto presupuestal del 2020, aún y cuando el proyecto del municipio vaya avanzado.

El presidente del Instituto Estatal Electoral, Arturo Meraz, recordó que el organismo no hizo ninguna previsión presupuestaria el año pasado para este tipo de ejercicios, debido a que no se sabía que serían solicitados, por lo que la siguiente etapa será acudir al Ejecutivo y al Legislativo para manifestar que no se cuenta con el recurso suficiente y que procedan en consecuencia, con la ampliación de recursos o con el aplazamiento del ejercicio, que sería contemplado por el IEE en su presupuesto del año entrante.

“Nosotros no estamos facultados para decidir quién pone el dinero para el plebiscito, simplemente decimos si se cumplió con la ley y el gasto que implica, por lo que cuando se cuente con el recurso se procederá a dar inicio al ejercicio”.

Meraz aclaró que la falta de los recursos para el plebiscito, no genera acuerdos vinculantes con el Congreso que impidan la aprobación del proyecto de alumbrado de la ciudad, por lo que ese poder está en su facultad soberana de aprobarlo o no.

La propuesta de plebiscito estuvo integrada por los ciudadanos Carlos Demetrio Olvera Fernández, Nancy Azucena Pérez Vargas, Brenda Patricia Govea Medina, Ana Cristina Arzate Orozco, Luz María Cisneros Villaseñor y Óscar Humberto González Aguirre.

Al aprobarse la procedencia del plebiscito municipal, el Consejo Estatal del IEE instruyó a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana de este Instituto, a que elabore la Convocatoria correspondiente.

En la misma sesión, se aprobó el Mecanismo y los formatos para el registro de representantes ante Mesas Receptoras de Votación (MRV), que se instalen para la celebración de Jornadas de Participación Ciudadana (JPC), relativas a instrumentos de participación política competencia del Instituto Estatal Electoral.

A partir de esta disposición, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización Electoral del IEE tendrá que dar trámite y seguimiento correspondiente a las solicitudes de acreditación de Representantes ante las Mesas Receptoras de Votación, que se presenten durante la implementación de un instrumento de participación política.