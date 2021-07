‘Aprietan’ proveedores a Estado por 408 mdp

Chihuahua— Proveedores, sindicatos y organismos empresariales y descentralizados están presionando a Gobierno del Estado por el pago de por lo menos 384 millones de pesos a dos meses de que finalice la administración de Javier Corral.

Mientras que los socios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) exigieron al Gobierno el pago de un monto millonario –todavía indeterminado–, la Fiscalía estatal reveló que mantiene una deuda de alrededor de 100 millones de pesos por insumos no pagados en el año actual.

Estos montos a proveedores se suman a los que hace unos días han reclamado organismos subsidiados como las estancias infantiles de Juárez y Chihuahua por 40 millones de pesos; el Centro de Rehabilitación Integral Teletón (Crit) por 40 millones de pesos, así como el Sindicato de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud, por 204 millones de pesos.

Además está pendiente la resolución de pago a la farmacéutica Egro por 24 millones de pesos.

El secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, reconoció un adeudo de “varios cientos de millones de pesos” a los proveedores de este renglón, que habrían de sumarse al pasivo circulante que enfrenta el Gobierno del Estado, que al cierre del primer trimestre de este año superaba los 11 mil millones de pesos.

Una de las protestas de personal médico en demanda de bonos y otras prestaciones

No han entregado 204 mdp a Salud; pega en servicio

El adeudo por 204 millones de pesos que mantiene la Secretaría de Salud del gobierno estatal con el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud (Sutichisal), se ha reflejado en una disminución en la calidad del servicio médico, tanto de trabajadores como derechohabientes.

“Seguimos esperando uniformes porque no se nos han otorgado, hay la problemática de falta de medicamentos y de estudios de urgencia, tanto para derechohabientes y trabajadores, la situación del adeudo es grave”, explicó Sofía Liliana Calzadillas Lechuga, secretaria general del Sutichisal.

“Deben liquidarlo (el adeudo) porque es un compromiso que se hizo por parte del Congreso, y se le exhortó al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y no se ha otorgado el recurso al secretario de Salud”, reclamó.

La líder sindical mencionó que tal parece que la actual administración estatal encabezada por Javier Corral, “ya lo quieren dejar pendiente al próximo gobierno, pues ya se pasó medio año y únicamente abonaron 66 millones y lo demás no se ha logrado que se entregue. Yo siento que nomás lo quieren dejar así pendiente”, expresó.

Agregó que otros problemas que se han hecho públicos, como lo es la falta de medicamentos para pacientes con cáncer, ha sido también un problema de falta de recursos. “Si Hacienda no deposita, el Instituto no va poder pagar a proveedores y éstos últimos no surten. Es algo que va de la misma mano”, señaló Calzadillas Lechuga.

El fiscal César Augusto Peniche Espejel

confirmó los pasivos

Debe FGE casi 100 mdp

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) presenta un adeudo a proveedores por casi 100 mdp, reconoció el titular de la dependencia, César Augusto Peniche Espejel, quien manifestó que se ha cubierto a “cuentagotas” los compromisos que se tienen.

El fiscal señaló que en los próximos días sostendrán una reunión con la Secretaría de Hacienda para encontrar un esquema que permita desahogar la carga financiera de la institución.

Peniche Espejel dijo que estos datos están contenidos en el informe que se entregará al equipo de transición del gobierno entrante, con el que se tiene programado hoy una reunión que permita avanzar con la entrega-recepción de la administración.

Al igual que diversas dependencias de la administración estatal, la FGE registra una deuda significativa con proveedores, que no ha podido solventar debido a las deficiencias presupuestales que afronta el gobierno de Javier Corral.

Dijo que aunque se han realizado diversos pagos, éstos no han sido en la cantidad y con la prontitud ideal; se realiza un esfuerzo para cumplir con la mayor cantidad posible antes del cierre de esta administración, manifestó.

El fiscal mencionó que en las próximas semanas sostendrán una reunión con el titular de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, para idear un esquema de pago a la proveeduría de la FGE, con base en la solvencia y liquidez que tenga el Estado, pues existen diversos compromisos en otras áreas de la administración.

Anterior Manifestación de encargadas

de los centros de cuidado

Esperan pagos 220 estancias infantiles

El último padrón oficial de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Bienestar, hay un registro de 220 estancias infantiles distribuida en 22 municipios de la entidad, mismas que se mantienen a la espera del pago de un subsidio otorgado por el Estado y que se eleva a 40 millones de pesos, 21 millones corresponden a Juárez y 19 más a Chihuahua.

De acuerdo con las encargadas de dichos espacios, de varios municipios consultadas por El Diario, no es la primera vez que esta situación se presenta, sin embargo se tiene el antecedente que el año pasado, aunque retrasado, el recurso sí llegó, por lo que mantienen la esperanza de que ocurra lo mismo.

De acuerdo con un listado de Sedesol, al cierre del 2017, existían un total de 220 Estancias Infantiles, la mayoría en Chihuahua (68) y Juárez (71), mientras que en Delicias son 24 y en Cuauhtémoc 15.

Asimismo en los municipios de Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Guachochi, Parral, Jiménez, Julimes, La Cruz, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Rosales, San Francisco de Conchos y Saucillo cuentan con al menos un centro de cuidado infantil.

Exige Canaco cumplir a proveedores

En tanto, socios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) exigieron a Javier Corral Jurado que liquide el adeudo que tiene con los proveedores y que se ha generado durante su administración, pues sería una irresponsabilidad dejar el compromiso para el próximo gobierno.

Los empresarios acusan incluso que el actual gobierno no supo administrar debidamente los recursos con los que operó.

Fernando Mares, responsable de la comisión que se integró para el seguimiento a la deuda que el Estado tiene con los proveedores, dijo que por secrecía y seguridad de los agremiados no se puede revelar el monto de la deuda, así como tampoco la cantidad de comerciantes afectados, pero que se trata de varios millones de pesos y en algunos casos, el Gobierno tiene más de tres meses sin pagarles.

Además, los comerciantes exigen que se entregue información precisa al equipo de transición del gobierno entrante, sobre el monto de la deuda que se tiene a proveedores y que, de ser posible, se les deje participar en las reuniones de entrega-recepción, para conocer a fondo cual es la situación que se tiene.

Reprocharon la gestión de Javier Corral Jurado que, “lejos de realizar una buena administración, dejó pasar los problemas y piensa heredarlos a la próxima administración, en vez de darle solución”.

La empresa tiene 4 años esperando

un pago por 24 mdp

Heredarán a Maru demanda de Egro

La administración de Javier Corral dejará al gobierno de Maru Campos enfrentar la resolución de una demanda que interpuso la empresa Egro hace más de tres años por la falta de pago de 18 millones de pesos.

El abogado de la empresa, Sergio Miller, indicó que esperan que el proceso concluya en cuestión de semanas y que sea liquidado el adeudo que ha subido a los 24 millones de pesos por concepto de intereses.

Miller explicó que están a la espera de una resolución definitiva en los juzgados ante amparos que han promovido contra la Secretaría de Salud por la falta de pagos de facturas, sin embargo, expresó, será un tema que tendrá que enfrentar la siguiente administración.

Egro, la empresa distribuidora de medicamentos, cumplió cuatro años esperando que el Gobierno del Estado le pague 18 millones de pesos que le debe desde el 2017. La compañía quebró debido a que el Estado no le liquidó compras (de un total de 80 mdp) y ahora mantiene un proceso legal.

La empresa en la actualidad ya no existe como tal, debido a que por falta de pago del Gobierno del Estado, quebró, al grado que los socios han tenido que colocar sus bienes personales como pago con sus proveedores para evitar problemas legales. (Heriberto Barrientos / Miguel Silva / Orlando Chávez / Bernardo Islas / El Diario de Chihuahua)